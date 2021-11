Se figyelmeztetés, se riasztás, csak hideg

Előbb beborul az ég a hét középső napján, majd a felhőkből ónos csapadék eshet, miközben folyamatosan csökken a hőmérséklet. Csütörtökön esőtől nem kell tartanunk, sőt sokfelé kisüthet a nap, elsősorban az Alföldön – tudható meg az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: OMSZ / MET.hu Szerda esti időjárás-előrejelzés

Szerda este eleinte még derült lesz felettünk az ég, majd főleg az éjszaka második felétől dél felől terjeszkedni kezd az alacsony szintű rétegfelhőzet. Szitálás, ónos szitálás néhol nem kizárt. Emellett párás lesz a levegő, főleg a délnyugati és északkeleti megyékben (zúzmarás) köd is képződik. A légmozgás többnyire gyenge marad, de Sopronnál megélénkül a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –1 és –6 fok között valószínű. A fagyzugokban, homokhátságokon ennél akár hidegebb is lehet.

Csütörtökön a rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, a legtöbb napsütés az Alföld délkeleti vidékein valószínű. Ugyanakkor elsősorban az Északi-középhegység egy részén egész napra beragadhat a felhőzet, és a Dunántúlon is alapvetően felhős idő valószínű. Estig számottevő csapadék nem lesz. A délkeleti szél az északkeleti megyék kivételével megélénkül, Sopron körül egy-egy erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, az Északi-középhegység egy részén ennél hidegebb, míg délkeleten néhány fokkal melegebb is lehet.

Fotó: OMSZ / MET.hu Csütörtök délelőtti időjárás-előrejelzés

Veszélyes időjárási jelenség nem várható holnap, de reggel kisebb foltokban előfordulhat sűrű, akár zúzmarás köd, és ezeken a területeken ónos szitálás sem kizárt. Délelőtt várhatóan gyorsan javulnak a látási viszonyok, ám addig fokozott figyelem szükséges a közlekedés résztvevőitől.

Az ország nyugati felére jelzett élénk szél csökkenti a járművek menetstabilitását. Ilyenkor a reflexidő megnyúlhat, lassabban reagál a szervezet a környezetére, ez kiegészülhet a felhős, borús területeken ingerültséggel, türelmetlenséggel és dekoncentráltsággal is.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat)