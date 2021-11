WizzAir gépen kapták rajta Tiborcz Istvánt

Bár az elit körében divatosabb luxus magángéppel repülni, Tiborcz István most egy menetrend szerinti WizzAir járattal érkezett Spanyolországból Budapestre.

Orbán Viktor miniszterelnök vejét a Blikk olvasója kapta lencsevégre a malagai reptéren, ott szállt fel a fapados járatra. A családból más nem volt vele, egyedül utazott.

A bulvárlap szerint Orbán Ráhel férjét szemmel láthatóan többen is felismerték, noha a maszk mellett baseball-sapkát is viselt, így annyira nem is volt egyszerű kiszúrni őt. A repülőre a sor végén szállt fel, majd egy idősebb nővel elegyedett beszélgetésbe az úton.

Amint arról szeptemberben beszámoltunk, Orbán Ráhel és Tiborcz István a spanyolországi Marbellára költözött, ötéves gyermeküket pedig egy nemzetközi magániskolába íratták be, ahol spanyolul és angolul zajlik az oktatás. A döntésben szerepet játszhatott egyebek között az is, hogy a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group külföldi terjeszkedésbe kezdett, például Spanyolországban megvett egy 84 szobás szállodát. Igaz, eközben Magyarországon sem állt meg a terjeszkedés, egyebek mellett egy 50 szobás hotelt szerzett meg Budapest belvárosában.

(via Blikk)