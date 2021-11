Merkely Béla szerint készülni lehet a negyedik oltásra

A közép-magyarországi régióban már elérhette a platót a koronavírus-járvány negyedik hulláma – véli Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Merkely Béla szerint a delta-variánsnál a 75-80 százalékos átoltottság lenne szükséges a vírus megfogásához. A rektor a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján arról is beszélt, hogy ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy lesz-e ötödik hullám, akkor az izraeli helyzetet kell figyelemmel kísérni. Szerinte ugyancsak Izrael példája ad bizonyítást arra, hogy a harmadik oltás segíthet a negyedik járványhullám leküzdésében.

Ha ott emelkedni fognak a számok, akkor majd készülhetünk esetleg a negyedik oltásra is, de ezzel még várhatunk, mert ott azzal, hogy az emberek 40-45 százaléka megkapta az emlékeztető dózist, legyőzték ezt a hullámot is

– mondta Merkely Béla.

A Semmelweis Egyetemen most is folyamatosan oltanak, emellett azonban covidos betegeket is nagy számban kezelniük kell. A legtöbb betegük a rektor elmondása szerint egyértelműen a harmadik hullám idején volt, eddig összesen 7242-en feküdtek náluk koronavírus-fertőzés miatt. Merkely Béla azt mondta, a kórházba kerülő betegek száma náluk hetek óta stagnál, ezért meri azt állítani, hogy a közép-magyarországi régióban a járvány elérte a platót, a déli országrészben azonban továbbra is növekvő a tendencia.

(via Növekedés.hu)