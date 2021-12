Országos razziát tart a NAV, ellenőrzik a csokimikulásokat és az ajándéktárgyakat

Nagyszabású ellenőrzési akciót indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, melynek munkatársai az ajándék- és az édességárusokat keresik fel, és a boltosok mellett a piacokon, az adventi vásárokon és a bevásárlóközpontokban is járőrőznek majd.

Mivel a Mikulás-nap, a karácsonyi időszak, illetve a szilveszter hagyományosan nagy forgalmat generál a kereskedőknek, ezért náluk már novemberben elkezdték az ellenőrzéseket. A hivatal legfrissebb nyilvánosságra hozott ellenőrzési tervéből megtudható, hogy a főváros mellett Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Komárom-Esztergom, Pest és Vas megyékben indultak vizsgálatok.

A NAV munkatársai a kisebb és nagyobb üzletek mellett a vásárokon, a kitelepüléseken, a piacokon és egyes helyeken a bevásárlóközpontokban is ellenőrzéseket végeznek. A pénzügyőrök fókuszában elsősorban az ajándékboltok és az édességárusok kerülnek. A NAV szóvivője, Kis Péter András kifejtette, hogy több megyében a vendéglátók is számíthatnak hatósági érdeklődésre, így például a forralt bort vagy sült gesztenyét árusítóknál is megjelenhetnek az adóhatóság munkatársai.

Kis Péter András arról is informált, hogy a pénzügyőrök azt vizsgálják, hogy a kereskedő ad-e nyugtát, számlát, illetve megfelelően használja-e az online pénztárgépet, és fontos az is, hogy a vállalkozó szabályszerűen bejelentette-e az alkalmazottait.

(via Magyar Nemzet)