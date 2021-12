Aurelio nehezen bírja majd szex nélkül a börtönben, de ígéri, jól viselkedik

Vannak férfiak, akik egy életen át játsszák a macsót, de szerintem inkább az a menő, ha valaki kimutatja az érzéseit – vélekedett a jogerősen 3 év 5 hónap fegyházra ítélt VV Aurelio.

Az egykori valóságshow-szereplő a Bors bulvárlapnak beszélt arról, hogy az akaratereje nem a legtökéletesebb, de a sportban például igyekszik a „végsőkig elmenni”. A drogról és az alkoholról viszont csak külső segítséggel tudott leszokni.

Aurelio elmondta, jelenleg a barátnője és édesanyja a legfőbb támasza, de abban is biztos, hogy számíthat a legközelebbi barátaira. Arról egyelőre csak elképzelései vannak, hogy milyen lesz az élete a börtönben, de nem hiszi, hogy a gyilkosok közé tennék be. A rá váró megpróbáltatásoktól nem különösebben tart, állítása szerint a rács mögött is vannak barátai, bár azt még nem tudja, hogy pontosan hova kell majd bevonulnia, abban reménykedik, hogy Kecskemétre kerül, vagy egy olyan városba, ahol sok barátja van. Azt is elmondta, hogy ha kell, meg tudja magát védeni.

Hat évig jártam a rendészetire és Dietz Gusztihoz is jártam küzdősportot tanulni. Ha létezik odabenn ranglétra, biztos, hogy nem az aljára kerülök. Bezárt közösségekben az első két helyet szoktam meg, ezért vagy ésszel, vagy erővel ezúttal is megfelelő pozíciót érek majd el. Abban viszont biztos vagyok, hogy jól viselkedem majd odabenn

– fogalmazott. Az egykori valóságshow- és botrányhős úgy érzi, sokat változott az eljárás ideje alatt, és sajnálja, hogy korábban nem olvasott többet. Állítása szerint biztos benne, hogy a rács mögé is bevisz majd néhány könyvet. Emellett nyelvet is szívesen tanul, most éppen az olaszt. Viszont a barátnője által készített macit is magával viszi. A beszélgetés végén az is felmerült, hogy nehezen fog kibírni 3 évet és 5 hónapot szex nélkül, de a közismert sztereotípiák érvényre jutásától nem tart: „ez a hátsó az a hátsó marad, ami bemegy” – mondta.

(via Bors)