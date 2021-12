Mint ismeretes, Polt Péter legfőbb ügyész hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. A Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban ugyanis megalapozott gyanú merült fel, hogy Völner Pál igazságügyi államtitkár a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott. Az államtitkár a gyanú szerint a jogtalan előny ellentételezéseként – felügyeleti, hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve – vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően. Kedden Völner lemondott államtitkári posztjáról.

2020-ban több mint kétezer korrupciós bűncselekmény vált ismertté Magyarországon. Azzal együtt, hogy ezen bűncselekményekre jellemző a magas látencia (rejtettség), döntő többségük hivatali vesztegetés volt.

Polt Péter legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója szerint – amelyet még tárgyal a parlament – a korrupciós bűncselekmények miatti büntetőeljárások számának növekedése megállt, sőt kismértékben csökkent 2020-ban. Az ügyészség vezetője kiemelte: az előző évre vonatkoztatva is igaz az az állítás, hogy nagyon különböző jelentései léteznek a korrupciónak, az ügyészség feladata kizárólag a büntetőjogi tényállásokba ütköző ilyen jellegű cselekmények vizsgálata. Ehhez képest a közbeszédben használt „korrupciós” jelző sokszor szubjektív, a büntetőjogi fogalomhoz képest tágabb. Érdemes hangsúlyozni – tartalmazza a beszámoló –, hogy a közbeszédben használt, a „korrupció” fogalmával jelzett ügyeknek sokszor az állampolgárok nem elszenvedői, hanem aktív szereplői. A hivatali ügyekben ugyanis továbbra is jellemző, hogy

Az ügyészség szerint fontos tudni, hogy ha valakitől nem létező ügy vagy nem létező hivatalos személy befolyásolására hivatkozva kérnek előnyt, az előny adója nem megtévesztés áldozata és nem csalás sértettje, hanem maga is a közélet tisztaságába vetett bizalmat sértő magatartást fejt ki, ezért nem élvezhet büntetőjogi védelmet, cselekménye korrupciós bűncselekménynek minősül.

Jelentősen befolyásolta a múlt évi bűnügyi statisztikát az az ügy, amelyben az ügyészség

A főtörzsőrmester darabonként száz euróért vállalta szerb megbízójának, hogy külföldi útiokmányokat „a valóságnak nem megfelelően” rögzít a Határellenőrző és Regisztrációs Rendszerben, és az útleveleket belépést igazoló bélyegzővel látja el. A megbízó célja egyébként az volt, hogy a főtörzsőrmester lefizetésével harmadik országbeli állampolgárok schengeni övezeten belüli tartózkodását jogellenesen legalizálja. A vádlottat végül öt évi börtönbüntetésre ítélték, és vele szemben több mint ötvenmillió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendeltek.

2013. július 1-jén lépett hatályba az új Büntető törvénykönyv, amelyben egy önálló fejezetet hoztak létre „Korrupciós bűncselekmények” címmel. A törvény felhagyott a közélet tisztasága elleni bűncselekmények kategória használatával, amellyel egyúttal a büntetőjogban és a kriminológiában használt eltérő terminológia problémáját is feloldotta. Jelentős újítása még a szabályozásnak, hogy a korábbi törvénykönyv szövegezésében nehezen kezelhető vesztegetés tényállását az új Btk. már tagolja. Így az aktív vesztegetést „vesztegetés”, a passzív vesztegetést „vesztegetés elfogadása” elnevezés alatt szabályozza. A „Korrupciós bűncselekmények” alatt a következő bűncselekmények vannak:

A közélet tisztasága az állami, társadalmi szervek, a hivatalos és más fontos, közfeladatot ellátó személyek törvényes, elfogulatlan és befolyástól mentes működését jelenti. Vagyis valamennyi korrupciós bűncselekmény közös jogi tárgya a közélet tisztasága.

Polt Péter országgyűlési beszámolója arra is rámutat, hogy

és a korrupciós ügyek ügyészségi nyomozásának szervezeti megerősítése eredményeként zárul sikeresen. A legfőbb ügyész szerint a felderítő és bűnüldöző hatóságok felderítésben játszott szerepe széles körű ismertté válásának tudható be, hogy a hasonló jellegű, az egy szolgálati helyen szolgálatot teljesítő hivatalos személyek által tömegesen elkövetett korrupciós cselekmények visszaszorultak.

A legfrissebb adatok szerint idén október végéig 374 hivatali vesztegetés elfogadása elnevezésű bűncselekményt regisztráltak. A legutóbbi esetek között több ismert személy neve is felbukkant vádlottként. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt 2020. december 21-én nyújtott be vádiratot például Boldog István fideszes országgyűlési képviselő és nyolc társa ellen a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyben június 30-án tartották a bírósági előkészítő tárgyalást, amelyen Boldog ártatlannak vallotta magát.

A bírói gyakorlat szerint az „előny” lehet vagyoni, személyes vagy erkölcsi jellegű, amely az adott személyre nézve közvetlenül vagy közvetve kedvezőbb helyzetet eredményez.

Súlyosabban büntetendő a cselekmény, ha azt vezető beosztású hivatalos személy követi el. Vezető beosztású pedig az a hivatalos személy, aki népképviseleti, közigazgatási, igazságügyi szervnél egy vagy több szervezeti egység irányítását végzi. A Völner-ügyben további minősítő körülmény is felmerülhet, tudniillik folytatólagosan elkövetett bűncselekménynek minősül, ha a hivatalos személy ugyanabban az ügyben, ugyanazon személytől többször kér vagy fogad el előnyt.

Hack Péter, az ELTE jogi kar büntető-eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tanszékének vezetője az InfoRádiónak elmondta, hogy

A jogászprofesszor kiemelte, hogy a büntetőeljárást csak a mentelmi jog felfüggesztése után lehet elkezdeni vele szemben. Utána előfordulhat, hogy a letartóztatását is indítványozza az ügyészség, hiszen az ügyben már több gyanúsított van, és többen közülük letartóztatásban vannak, de elképzelhető, hogy csak bűnügyi felügyeletet rendelnek el.

Korrupciós index

A Transparency International felmérése szerint Magyarország 2020-ban is 44 pontot szerzett a 0 ponttól (a leginkább korrupt ország) 100 pontig (a korrupcióval legkevésbé fertőzött ország) terjedő skálán, és ezzel a 180 országot vizsgáló felmérés 69. helyén végzett, holtversenyben Bulgáriával és Romániával. Miközben Magyarország világviszonylatban közepesen korruptnak tekinthető, pontszáma jelentősen elmarad a közvetlen régiós versenytársainknak tekinthető V4 csoport többi országától: Szlovákia 5, Csehország 10, míg Lengyelország 12 ponttal kapott jobb értékelést a 0-100-ig terjedő skálán. A Transparency International szerint a vizsgált országok többségében az elmúlt évtizedben nem javult a korrupciós helyzet, az országok kétharmada továbbra is 50 pont alatt teljesít a 0-100-ig tartó skálán. A szervezet kiemeli, hogy a koronavírus-járvány kezelése még a jól teljesítő országoknak is kihívást jelentett, amely sok esetben a járványügyi beszerzések átláthatatlanságához vezetett. Delia Ferreira Rubio, a Transparency International globális elnöke úgy fogalmazott: „A Covid–19 okozta krízis nem csak egészségügyi és gazdasági válságot jelent, hanem egyben korrupciós válságot is. Utóbbit eddig nem sikerült kezelnünk.”