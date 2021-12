Juhász Péter: Kövér László a sikkasztással vádolt kabinetfőnökének hargitai villájában szokott időzni

Veress László tulajdonában van az a Hargitán fekvő Tibódon található villa, amelyet egy Juhász Péter, az Együtt volt elnöke által közzétett videó szerint Kövér Lászlónak tulajdonítanak, illetve legalábbis többször látták ott. Amint arról kedden az Index is beszámolt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás miatt rendelt el nyomozást abban az ügyben, amelyben Veress László, Kövér László házelnök kabinetfőnöke is érintett, ugyanis a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány (MTHA) által külhoni magyaroknak szánt pénzből 2019-ben megvásárolt ötszobás, 164 négyzetméteres budai lakást korábbi információk szerint Veress László családja használja.

A Juhász Péter által közzétett videóban egy név nélkül nyilatkozó helybéli azt közölte, hogy a román ingatlannyilvántartási adatok szerint a ház Kövér László kabinetfőnökének, Veress Lászlónak a tulajdona. Az is elhangzott, hogy az MTHA 35 millió forint támogatást utalt át az Ábel Egyesületnek, amelynek elővételi joga van a tibódi úszómedencés luxusépületre, továbbá, hogy támogatta az alapítványt Frank Liu tajvani milliárdos is, aki magyar állampolgárságot és Magyar Arany Érdemkeresztet is kapott. A helyiek szerint egyébként nem ez az egyetlen ingatlan, ami Veress Lászlóhoz köthető.

A hvg.hu megkereste az ügyben a házelnököt is. Az Országgyűlés sajtófőnöke a lap kérdésére úgy válaszolt:

Kövér László egyszer sem vette igénybe – sem hivatalos, sem pedig magán útjain – az elnöki titkárság vezetőjének székelyföldi házát.

A házelnök kabinetfőnökének ügyével összefüggésben továbbá azt is állították, hogy Kövér Lászlónak „nincsen és soha nem is volt semmilyen kapcsolata a magán adományozók által létrehozott és kizárólag magántőkéből fenntartott Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvánnyal és annak tevékenységével, tisztségviselőivel”. Szerintük „a baloldali sajtótermékek minden erre vonatkozó állítása” mögött a házelnök lejáratásának szándéka áll, azt „gátlástalan kampánymegnyilvánulásnak” minősítették.

Az ügyre az ellenzék is gyorsan ráharapott, s magyarázatot várnak, közös közleményük szerint egyebek között azt szeretnék tudni, pontosan mekkora „ingatlanbirodalommal” rendelkezik a házelnök határon innen és túl.

(via hvg.hu)