Ma este 6 órától szinte mindenhol ingyenes a parkolás Budapesten

A rendelet alapján Budapest nagy részén ingyenes lesz a parkolás a két ünnep között, de most is akadnak majd kivételek. Fontos tudni, ha nem szeretné magát váratlan kiadásokkal terhelni, hogy mely kerületek mely részein kell majd a díjmentesség ideje alatt is fizetni a parkolásért.

Az alábbi várakozóhelyek képeznek kivételt, azaz ezeken az utcákon, köztereken a szokásos rend szerint kell majd fizetni:

az I. kerület, Várban lévő és a Citadella alatti parkoló,

a III. kerület, Flórián üzletközpont melletti parkoló,

a XIII. kerület, Margitsziget északi részén található parkoló,

a VIII. kerület, Rákóczi tér alatti mélygarázs,

valamint az őrzött, fizetős P+R parkolók és garázsok, amelyek

a II. kerület, Hűvösvölgy végállomásnál,

a X. kerület, Pillangó utcai metróállomás mellett, és az Örs vezér tere metróvégállomás mellett,

a XIII. kerület, Újpest-Városkapu metróállomásnál,

a XIX. kerület, Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti, valamint a KÖKI Terminálnál találhatók.

(Borítókép: Bánkúti Sándor / Index)