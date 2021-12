Borult időre, esőre és erős szélre kell számítani pénteken, az ónos eső miatt elsőfokú (sárga) riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, amit másodfokú (narancs) riasztásra módosított Nógrád megye és Pest megye területére.

Az érintett területen Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.

Fotó: OMSZ / met.hu péntek délelőtti időjárás-előrejelzés

Délelőtt az ország délnyugati harmadában helyenként szakadozottá válik a felhőzet, másutt erősen felhős, borult idő valószínű. Eleinte még előfordulhat ónos eső, majd északkeleten a havazás egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált át, közben fokozatosan szűnik, gyengül. Délután az Észak-Dunántúlon, míg este inkább a déli megyékben várható eső. A délnyugati szél mindenütt megerősödik, délen egy-egy viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 13 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb hőmérsékletekre. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estére egyre szakadozottabbá válik a felhőtakaró, jobbára közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyenként fordulhat elő gyenge eső, reggelre a déli határvidéken megnő a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szél az éjszaka első felében helyenként megélénkülhet, később mérsékelődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a déli, délnyugati részeken lesz enyhébb a hajnal.

Fotó: OMSZ / met.hu Péntek esti időjárás-előrejelzés

Az OMSZ a szöveges figyelmeztetésében kifejti, hogy az éjjel érkezett csapadékrendszer fokozatosan kelet felé elhagyja a térségünket. Havazás legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki, Szabolcs megye keleti felében akár 5 centimétert elérő hómennyiség is összegyűlhet. A délelőtti órákban várhatóan fokozatosan vált át havas esőbe, ónos esőbe, majd esőbe a csapadék halmazállapota, legkésőbb az északkeleti területeken. Az ónos eső várható mennyisége 0,1-1 milliméter.

A sok csapadék mellett a melegfronttal is meg kell küzdeni – tudható meg a Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből. Nem csak a még be nem szerzett ajándékok miatt fog sokak feje fájni, ráadásul a migrén mellett alvászavar, bágyadtság, tompaság is felléphet. Mindezek mellett a borult ég, a szürkeség lehangoltságot és fáradékonyságot is okozhat, valamint a pedig ingerülté tehet minket.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat, Időkép)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)