Kiadták a figyelmeztetést, egyes helyeken jó lesz a hangulat

2022 első napján az északkeleti megyékben is csökken a felhőzet és a köd kiterjedése, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy részén egész nap borult, párás maradhat az idő, és ott szitálás, jelentéktelen eső is előfordulhat – írja szombati időjárás-előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Másutt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél egy északnyugat–délkelet sávban nagy területen lesz erős, sőt helyenként viharossá fokozódik, de a Délnyugat-Dunántúlon és Szabolcs környékén gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16, északkeleten viszont 5 és 10 fok között alakul. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat két megyére, Borsod-Abaúj-Zemplénre és Szabolcs-Szatmár-Beregre adott ki figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt, a látótávolság pár száz méter lehet becslésük szerint. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében napközben is tartósabban megmaradhat a köd, másutt hamar javulnak a látási viszonyok. A reggeli órákban az északnyugati szelet időnként viharos lökések kísérhetik Sopron környékén, valamint a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő tájain.

Szombaton is melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszullét, valamint gyulladásos eredetű ízületi panaszok is előfordulhatnak az érzékenyek körében – írja már az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Északkeleten a többfelé nyirkos, ködös időben felerősödhetnek a kopásos eredetű bántalmak is. Itt gyenge hidegfronti hatás is jelentkezhet, és a napközben is borongósabb, szürkébb idő miatt lehetnek az emberek lehangoltabbak, bágyadtabbak – közölték.