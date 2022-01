Napi 153 millió forint közpénzt költött a kormány tavaly sportra

Átlagosan napi 153 millió forintot költött el a kormány 2021-ben sporttal összefüggésben – számolta ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek alapján az Mfor.

Az összesítéssel annak járt utána a lap, hogy pontosan mennyi ez irányú költekezés történt az eredeti, költségvetésben meghatározott terveken felül. 2020-ra vonatkozóan is elvégezték ugyanezt a számítást, akkor 255 milliárd forint lett a rendeletekből kiszámolt végeredmény, ráadásul ez a szám a költségvetés fejezeti előirányzatokat és a TAO-támogatásokat nem is tartalmazza. A tavalyi évre vonatkozóan ez a szám csökkent 56 milliárd forintra, de még így is 153 millió forint közpénzt jelent minden egyes napra lebontva.

A lap megjegyzi, hogy látszólag átgondolatlanul, esetenként ad hoc módon, korlát nélkül önti a pénzt a kormány erre a területre, miközben a járványhelyzet dacára például változatlanul csak három hónap a munkanélküliek álláskeresési járadéka, egyszeri segítséget sem biztosítottak a rászorulóknak.

Mint írják, abban nem történt változás, hogy továbbra is nehezen kideríthető, hogy pontosan mire költötték ezeket a pénzeket, csak az arányokról lehet információhoz jutni. Tavaly mindenesetre 14,6 milliárd forintot csoportosított át a kormány a sportlétesítmények fejlesztésének támogatására, 12 milliárdot a „kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia” támogatására, 9,4 milliárdot pedig a „sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatására” költöttek az eredeti terveken felül. A kiemeltnek minősített sportegyesületek 9 milliárdot, a Nemzetközi Sportközpontok 8 milliárdot, a versenysport pedig 3,8 milliárd forint pluszpénzt kapott az átcsoportosítások révén.

