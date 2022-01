Viharos széllökések miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést

Vasárnap estétől hétfő reggelre virradóan észak felől növekszik a felhőzet, de helyenként lehetnek szakadozások. Ködös idő leginkább a keleti országrészben és a délnyugati megyékben lehet. Az északkeleti határ közelében az éjszaka második felében gyenge havazás előfordulhat. Főleg az északi megyékben egyre nagyobb területen megerősödik, a hegyekben viharossá fokozódik a nyugati, északnyugati szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de helyenként pár fokkal hidegebb is lehet. Hajnalra helyenként több fokot emelkedik a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az Alföldön és északkeleten a sűrű, zúzmarás köd hétfőre virradóan várhatóan feloszlik. A ködös tájakon ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat.

Hétfőn hajnalban, reggel az északkeleti határhoz közel gyenge havazás valószínű, 2 centiméteres hólepellel.

Késő estétől az Észak-Dunántúlon, majd Budapest területén erősödik meg az északnyugati szél, viharos, akár 60-70 kilométer per órás széllökésekre kezdetben még csak a magasabban fekvő területeken kell számítani. Hétfőn a délnyugati tájak kivételével sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb lökések általában 65-90 kilométer per óra között várhatók. A hegyvidéki tájakon 90 kilométer per órát meghaladó lökésekre is számítani lehet, de kisebb eséllyel a Kisalföldön, illetve az Alföld északi részén is lehetségesek.

Az erős széllökések miatt az ország nagy részére, 14 megyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben:

Győr-Moson-Sopron

Veszprém

Komárom-Esztergom

Fejér

Tolna

Bács-Kiskun

Pest

Nógrád

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Csongrád-Csanád

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fotó: Met.hu Győr-Moson-Sopron megyében lesznek a legerősebbek a széllökések

Orvosmeteorológiáról már az Időkép ír. Beszámolója szerint a hidegfront miatt felerősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, sokaknál fejfájás is jelentkezhet. A szél miatt ugyanakkor alacsony lesz a hő- és komfortérzetünk, ingerlékenyek, nyugtalanok lehetünk. Ebben az időszakban alvászavarok is előfordulhatnak. Valamint keringési és vérnyomásproblémák jelentkezhetnek, nő a szívinfarktus kockázata, valamint a kismamáknál könnyebben beindulhat a szülés.

