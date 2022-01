Kiadták a másodfokú riasztást, 90 kilométer per órával tombol a szél

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legerősebb lökések általában 65–90 kilométer per óra között várhatók. Elsősorban a hegyvidéki tájakon – a Dunántúli- és Északi középhegységben – 90 kilométer per órát meghaladó lökésekre is számítani lehet, de akár sík vidéken (a Dunántúl északi felén és a főváros tágabb térségében) is lehetségesek 90 kilométer per óra körüli széllökések. A késő esti óráktól némileg veszít erejéből a légmozgás – írták.

Délutánig az ég erősen felhős, illetve borult lesz, késő délutántól pedig északkelet, észak felől csökkenni kezd a felhőzet, reggelre szinte mindenütt kiderül az ég. Több helyen kisebb mennyiségű eső, zápor, hózápor fordulhat elő az észak felől érkező csapadékzónából, késő estére, az éjféli órákra a délnyugati tájakon is megszűnik a csapadék.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a keleti még havas, kevésbé szeles tájakon hidegebb is lehet ennél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 8 fok között várható, az idő döntően derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes lesz – olvasható az előrejelzésben.

