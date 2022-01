A TEK egy furcsa jószág, olyan, mint a kentaur

Ma sem mentek el a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére annak kormánypárti tagjai. Erről számolt be Stummer János, a bizottság jobbikos elnöke az eseményt követő sajtótájékoztatón, amelyet Molnár Zsolt (MSZP) és Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselőkkel közösen tartottak.

A jobbikos képviselő elmondta, hogy két okból hívták össze a mai ülésüket: Völner Pál leköszönt államtitkár és Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos ügyében.

Azt szerettük volna, ha a bizottság zárt ülésén ma válaszokat kapunk a felmerült kérdésekre, de azokat nem tudtuk ma sem feltenni, hiszen a Fidesz–KDNP képviselői ma sem jöttek be a munkahelyükre. Ezzel elszabotálták az ülés megtartását, a kormánypárt tagjai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kellemetlen ügyeket elsumákolják

– jegyezte meg Stummer, aki szót ejtett arról is, hogy az Egységben Magyarországért hogyan látja a nemzetbiztonsági szolgálatok működését. A bizottsági elnök kiemelte, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság a törvény által előírt ellenőrzési jogkörét a szolgálatok felett képtelen betölteni a kormánypárti képviselők szabotázsakciói miatt. Ennek a helyreállításához a nemzetbiztonsági kereteket érdemben kell megváltoztatni. Az ellenzéki politikus beszélt még a Terrorelhárítási Központ tervezett átalakításáról.

Ezen a kulcsfontosságú területén egy furcsa jószág tevékenykedik, mondhatnám pegazusnak is, de nevezzük inkább kentaurnak, ami a rendőrségi intézményrendszeren belül működik. Ez számos félreértésre adott okot az elmúlt években. Ennek a működését érdemben kell megváltoztatnunk a kormányváltást követően

– tett ígéretet Stummer János.

Jolly jokerré vált a titkosítás

Molnár Zsolt megerősítette Stummer minden mondatát, és emlékeztetett arra, hogy ezek az ülések ugyanígy zajlottak le a 2014-es és 2018-as kampány idejében is. „A fideszes képviselők elbújnak a felelősség elől, titkolóznak, szabotálnak, bojkottálnak.” Az orosz–ukrán konfliktus geopolitikai kérdéseket is felvet Magyarország számára, és ezzel kapcsolatban is lettek volna kérdéseik az ellenzéki politikusoknak.

A titkosítás jolly jokerré vált a kormány kezében minden olyan ügyben, amelyből a nyilvánosságot ki akarják zárni. Nem meglepő, hogy ma sem jöttek el az ülésre, erre a helyzetre csak a kormányváltás lehet a megoldás

– jegyezte meg a szocialista képviselő, aki hozzátette, hogy a szolgálatoknak kizárólag a nemzeti szuverenitás védelme a feladatuk a törvényeknek alárendelve. Molnár Zsolt szerint a minősített adatok indokolatlan mennyiségére terjesztik ki a titkosításokat. Ezeket felül fogják vizsgálni, hogy minél több információ juthasson a nyilvánossághoz. A Pegasus-ügyről szólva Molnár beszélt még a nemzetbiztonsági érdekből történő titkos információgyűjtés engedélyezési eljárásáról és annak felülvizsgálatáról.

A diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai

Ungár Péter a jogszerű adatgyűjtést kérdőjelezte meg, annak kapcsán, hogy a belügyminisztérium egy magas rangú munkatársa annyit jegyzett meg, ő mindenkiről mindent tud. „A Pegasus-ügy felvetette azt a gyanút, hogy az adatgyűjtés Magyarországon pártpolitikai színezettel valósul meg” – jegyezte meg az LMP-s képviselő, aki szerint a Völner-ügynek nincs olyan aspektusa, ami ne lenne nemzetbiztonsági vonatkozású.

A végrehajtói világ a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenőrzése alá tartozó szervek hatáskörébe került 1990 óta. Milyen politikai korrupciós ügyek valósultak itt meg ebben az időszakban? Mire vonatkozott az adatgyűjtés? A végrehajtó világnak milyen ellenőrzése valósult itt meg? Ezekre a kérdésekre is jó lett volna ma választ kapnunk

– mondta Ungár Péter, aki hozzáfűzte, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársainak anyagi megbecsültsége nélkül nem lehet az ország szuverenitását garantálni. Legalább a régióban versenyképes bérezés legyen ezen a területen, hiszen a rendvédelmi életpályamodell nem oldotta meg ezt a kérdést.

A diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai. Hazánk egyedülálló az Európai Unióban a kommunista állambiztonsági múlt kutathatóságának a területén. Az aktanyilvánosság nem sértheti a ma is nemzetbiztonsági kötelékben dolgozókat. Nem gondoljuk, hogy el kell mosni azt a felelősséget, amely a beszervezett és a beszervező között volt. Az aktanyilvánosság hozhat ítéletet a szocialista rendszerről, amit a következő parlament iktathat majd törvénybe, ami elejét veheti a további zsarolásoknak is

– zárta a sajtótájékoztatót az LMP politikusa.

