Zivatarral és havazással érkezik a hidegfront az országba

Egy markáns hidegfront érkezik Magyarországra csütörtökön, ami viharos széllökéseket, havazást, illetve zivatarokat is magával hoz, emellett szívpanaszokat, fejfájást és rosszullétet is okozhat sokaknál – tudható meg az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: OMSZ / met.hu Csütörtök délelőtti időjárás-előrejelzés

Délelőtt többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Több hullámban valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. Északkeleten végig havas eső, havazás lesz a jellemző, másutt az esőt, havas esőt délutántól észak felől egyre nagyobb területen váltja fel hózápor, sőt helyenként az ég is megdörrenhet. Az intenzív hózáporok mentén rövid idő alatt pár centis hótakaró is kialakulhat lokálisan. A délnyugati szél lassan mindenütt nyugatira, északnyugatira fordul, megerősödik, kiemelten az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében olykor viharossá fokozódik.

A legerősebb lökések általában 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak, de egy-egy helyen esetleg a 75-80 kilométer per órát meghaladó lökés sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +7 fok között várható. Késő estére –4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az éjszaka első felében változóan felhős idő várható felhőátvonulásokkal, majd hajnaltájt már csökken a felhőzet, nagyobb területen kiderül az ég. Elsősorban a Dunántúlon, illetve a középső országrészben lehetnek hózáporok, amelyek között egy-egy intenzívebb is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lesz élénk, több helyen erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és –8 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos részeken ennél jóval hidegebb is lehet.

Fotó: OMSZ / met.hu Csütörtök esti időjárás-előrejelzés

A front a barátságtalan idő kellemetlenségei mellett sokaknál fejfájást, vérnyomás-ingadozást okozhat, emellett

fokozódhatnak a szívpanaszok, nagyobb eséllyel alakulhat ki rosszullét, sőt, nő az infarktusveszély

– tájékoztat róla az Időkép orvosmeteorológia előrejelzése. Ráadásul a megerősödő szél miatt fokozódnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység és frusztráció is kialakulhat.

