Kiadták a riasztást, döröghet az ég, jégdara hullhat

Főként az Észak-Dunántúlon, a Balaton térségében, különösen a záporos csapadékgócokban és a magasabban fekvő területeken a délutáni órákban 90 kilométer/órát meghaladó lökésekre is érdemes készülni. Estére némileg veszít erejéből a légmozgás, de érdemben csak csütörtök reggelre mérséklődik.

Szerda délután felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. Szórványosan várható zápor, jégdarazápor, hódarazápor, néhány helyen az ég is megdörrenhet. Az éjszaka lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad – tájékoztat róla az Országos Meteorológiai Szolgálat, ami elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt.

Fotó: OMSZ / MET.hu Riasztási térkép

Az északnyugatira forduló szél megerősödik, egyre nagyobb területen viharossá fokozódik. A délután második felében az északkeleti országrészben viharok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a keleti, északkeleti határ mentén több fokkal hidegebb, a délnyugati, nyugati vidékeken ennél melegebb is lehet. Késő estére –2 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Estére tovább csökken a felhőzet, és hajnalban, reggel már jobbára gyengén felhős idő valószínű. A Tiszántúlon azonban ekkor is előfordulhatnak felhősebb körzetek, arrafelé helyenként hózáporok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél valamelyest veszít erejéből, de még hajnalban is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és –4 fok között alakul, de a kevésbé szeles fagyzugokban ennél alacsonyabb, megközelítőleg a Győr–Szeged-szélcsatorna mentén ennél magasabb értékek is lehetnek.

Fotó: OMSZ / MET.hu Szerda esti időjárás-előrejelzés

Délutántól többfelé meleg- és hidegfronti hatás is érvényesül – adta hírül az Időkép. A melegfronthoz köthetően migrén, fejfájás, tompaság, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak, majd a hidegfront hatására főként fejfájás, görcsös és keringési panaszok jelentkezhetnek. Emellett a változékony, szeles időben alacsonyabban alakul a hő- és komfortérzet, valamint fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.

