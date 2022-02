Mintegy húszezer új fertőzöttet igazoltak egyetlen nap alatt

A beoltottak száma 6 365 250 fő, közülük 6 105 342 fő már a második, 3 693 859 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Keddre 19 690 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 582 517 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 77, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 548 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 310 420 fő, az aktív fertőzöttek száma 230 549 fő.

K órházban 4341 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban, kedd reggelre 9422 fertőzöttet regisztráltak, meghalt 66 beteg. Kórházban 4218 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 169-en voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon arról is írnak, hogy a negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt négy hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs – írják.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)