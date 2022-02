Márciustól emelkedik az igazságügyi szakértők óradíja

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szinte kezdetektől fogva kérte a jogalkotót az óradíjak emelésére. Agárdi Tamás, a kamara korábbi elnöke már évekkel ezelőtt, 2015-ben szóvá tette: ha az igazságszolgáltatás a szakmai elitet akarja szakértőként igénybe venni, akkor azt is látni kell, hogy

és a szakértői igénybevétellel járó többletterheléssel. Az igazságszolgáltatás más résztvevői – folytatta Agárdi – mint az ügyvédek nem ritkán 35-40 000 forintot is elérő óradíja jelzi a reális piaci értékítéletet. Szerinte torzulásokhoz vezethet, ha a jogkereső közönség azt hiszi, hogy az igazságügyi szakértésnél figyelmen kívül lehet hagyni a piaci szempontokat, és kötött árasnak minősíti a büntetőügyekre, családjogi perekre vonatkozó igazságügyi szakértést, és ugyanakkor a szakértői mérlegelést engedi a nem hivatalból történő bizonyításoknál.

Schváb Zoltán elnökjelölti programjában, akit 2020 végén választottak meg a küldöttek a kamara elnökének, kiemelt helyet kapott a díjrendelet. Aztán elnökként több alkalommal is jelzéssel élt a jogalkotó felé a szakértői óradíj méltatlanul alacsony szintje miatt.

Szakértővé válni és szakértőnek lenni idő és folyamatos tanulás, képzés, fejlődés. Egy újonnan, felsőoktatásból kikerülő munkavállalónak szakmai tapasztalatot kell szereznie, illetve a megfelelő kompetencia megszerzéséhez további tanulásra, végzettségi oklevelek beszerzésére van szükség, a kötelezettségek pedig a szakértői státusz megszerzésével nemhogy csökkennének, hanem kifejezetten növekednek is. A szakértői díjnak e kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségeken felül tisztes megélhetést is kellene biztosítania az igazságügyi szakértők részére. Igazságügyi szakértő csak kiemelt szaktudással és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező személy lehet, akinek a munkája kiemelt felelősséggel bír, és ennek tükröződnie kellene az igazságügyi szakértők díjazásában is. A díjmegállapítás alapján megállapítható volt, hogy a társadalom az igazságügyi szakértőket képzettségükhöz és az igazságszolgáltatásban betöltött szerepükhöz képest alulértékeli