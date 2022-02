Márki-Zay Péter a tiltakozó levél ellenére is Erdélybe készül

Nem vásárolna Mészáros Lőrinc cége Bige Lászlóéktól műtrágyát, ha az nem lenne olcsó – az őt támogató baloldali üzletember tevékenységében nincs semmi rendkívüli. Egyebek mellett erről is beszélt Márki-Zay Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A pártok részéről még az is egy következetes és magyarázható álláspont, ha nem lesz konszenzusos köztársasági elnök-jelöltje az ellenzéki összefogásnak. Márki-Zay Péter erről beszélt az ATV műsorában hozzátéve, hogy Iványi Gábor lelkészt egyébként alkalmasnak tartja, de a felmerült többi jelölt is támogatható részéről. Hogy kik is ők, arról nem akart nyilatkozni. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy az összefogás pártjainak közös programjában az szerepel, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasszák meg a magyarok, ezért nem ez a legfontosabb kérdés számukra, hanem az április 3-ai választás.

Azt gondolom, hogy mindenki, akinek nem orbánviktoros fülbevalója van, az alkalmasabb lenne a nemzet egységének a kifejezésére

– tette hozzá az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Mivel előre lehet tudni, hogy a parlamentben kit fognak megválasztani, szerint ezért az is lehet, hogy az ellenzék végül senkit sem jelöl.

Mészáros Lőrinc és Bige László céginek kapcsolatáról azt mondta, ők minden évben üzletelnek egymással, nincs ebben semmi rendkívüli. Márki-Zay Péter szerint ez a tény önmagában cáfolja a Fidesz mesterségesen magasan tartott műtrágya árról terjesztett hazugságait. Mint fogalmazott, Bigének semmilyen közvetlen kapcsolata nincs Mészáros Lőrinccel, ezt mondta neki a kampányát nagyságrendileg 10 millió forinttal támogató üzletember.

A pontos dátum körüli rövid bizonytalankodást követően a stúdióban az is elhangzott, hogy február 16-án tartja az ellenzék miniszterelnök-jelöltje évértékelő beszédét.

Bár tavaly októberben a Covid-helyzet miatt nem jött össze, de most mindenképpen szeretne ellátogatni Erdélybe, hogy találkozhasson azokkal a székelyekkel, „akik ki mernek állni beszélgetni egy nem fideszes politikussal, és nem félnek attól, hogy az ő intézményük vagy településük ezért nem kap majd támogatást.”



Szívemen viselem az erdélyi és a határon túli magyarság sorsát, mi úgy fogjuk remélt választási győzelmünk után támogatni őket, hogy nem várunk el cserébe nyilatkozatokat

– utalt arra a levélre, amiben azt kérték erdélyi polgármesterek és székelyföldi megyei vezetők, hogy ne látogassa meg őket kampánykörútja során. Magyar a magyart támogassa, és ne politikai okokból – jelentette ki Márki-Zay Péter.

Az Egyenes beszéd teljes interjúját itt tekinthetik meg.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)