Kevesebb az új fertőzött, a kórházi ellátásra szorulók száma is csökkent

A tegnapinál kevesebb, 11 559 új fertőzöttet igazoltak – 37,736-os mintavétel mellett – a hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 óra leforgása alatt Magyarországon, amivel a járvány kezdete óta összesen 1 695 991-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon.

Meghalt 91, többségében idős, krónikus beteg, ez az esetszám szintén elmarad az egy nappal korábbitól. Az elhunytak száma összesen 42 360 főre emelkedett itthon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 423 921 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 229 710 fő.

A kormányzat koronavírus oldala szerint 5152 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen. Viszonyításként csütörtökön kevesebben voltak lélegeztetőgépen, de többen szorultak kórházi ápolásra.

A beoltottak száma 6 379 065 fő, közülük 6 131 361 fő már a második, 3 754 698 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)