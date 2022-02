Márki-Zay Péter kisorsolta volna a befutó helyeket, de ez több pártnak sem tetszett

Az atv.hu-nak több ellenzéki pártból is megerősítették a mandátumok sorsolásának ötletét, sőt hozzátették: a miniszterelnök-jelöltön kívül az MSZP és a Párbeszéd is hajlik a sorsolásos megoldásra. A DK, a Jobbik, a Momentum és az LMP viszont hallani sem akar a sorsolásról. Szerintük ugyanis „már így is túlnyerte magát” az alkudozás során az MSZP és a Párbeszéd a valós támogatottságukhoz képest.

A Jobbik ragaszkodik ahhoz, hogy neki legyen a második legnagyobb frakciója a mai ellenzéki pártok közül, a Momentum pedig ahhoz, hogy a leendő frakciók arányai tükrözzék az egyes pártok támogatottságának egymáshoz viszonyított arányát.

Az LMP pedig amellett tart ki, hogy a Párbeszédnek ne legyen érdemben nagyobb parlamenti képviselete, mint neki. A két zöld párt közül az egyéni választókerületekben a Párbeszédnek több győzelemre esélyes jelöltje van, mint az LMP-nek, ugyanakkor a közvélemény-kutatások szerint a támogatottságuk nem különbözik érdemben.

Ma este két javaslat lesz az ellenzéki pártvezetők előtt: Márki-Zay Péter, az MSZP és a Párbeszéd sorsolása, illetve a DK, a Jobbik, a Momentum és az LMP ajánlata, amely szerint az első 45, befutóként várt helyet az alábbiak szerint osztanák el:

DK 14

Jobbik 12

Momentum 8

MSZP és Párbeszéd együtt 8

LMP 3, illetve 4 (függően attól, hogy egy vagy két egyéni győztesük lesz-e).

