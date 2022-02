Az Index kiderítette, miért trükköznek a poharakkal a mozikban

Több lap is megírta, hogy szemétből kiszedett dobozokból és poharakból szolgálták ki a nézőket néhány vidéki moziban. Több érintettel is sikerült beszélnünk.

Nem egyedi eset a Cinema City egyik, neve elhallgatását kérő dolgozója szerint az, hogy a diákmunkásként dolgozó mozibüfések a szemetesből veszik ki a popcornos és nachosos dobozokat, valamint a poharakat – tudta meg az Index.

Forrásunk állítása szerint ilyen nem csak Miskolcon történt, hanem általános jelenség a cég minden mozijában. Elmondása szerint a diákok ezt leggyakrabban azért csinálják, hogy ne legyen mínuszuk. A kasszánál lévő érintőpaneles rendszer ugyanis nem veszi le a pénzt – tette hozzá.

Azt is megjegyezte, hogy a diákoknak nem magát a poharat kell kifizetniük – amit forrásunk szerint 9 forint per darabáron szerez be a cég –, hanem az egész terméket.

Mi is beszámoltunk arról, hogy egyes büfések a teljes árú termékeket, mint például a kóla vagy a popcorn, akciós menüként ütötték fel a gépbe, az árkülönbözetet pedig eltették. A folyamatot jól ismerő munkavállaló szerint ez egy kétéves múltra visszatekintő jelenség.

Azt is hozzátette, hogy Debrecenben néhányan ügyészi megrovást is kaptak a nem megfelelő kiszolgálás miatt. Forrásunk közölte: ő tud olyan debreceni dolgozóról, akinek 200 ezer forintot kellett visszafizetnie, amit egy hónap alatt tudott rendezni.

A miskolci Cinema City moziban történtek miatt jelenleg is rendőrségi eljárás van folyamatban csoportosan elkövetett lopás miatt. A névtelenséget kérő dolgozó szerint ennek az az oka, hogy ott „összehangoltan csinálták” mindezt az érintettek.

Forrásunk azt állítja: a diákok a cég nem megfelelő bánásmódja miatt szánták rá magukat erre a lépésre.

Folyamatban lévő ügy

A Cinema City korábban azt közölte: nem tud semmilyen, a fentiek miatt folyamatban lévő eljárásról. Időközben elértük a mozihálózatot is, válaszukat változtatás nélkül közöljük:

Az eredetileg a Blikk február 19-én megjelent cikkében bemutatott információk hitelességét a Cinema Citynek nem volt alkalma érdemben kideríteni, de azt megerősítjük, hogy jelenleg nincs olyan eljárás folyamatban, ami azt szándékozik feltárni, hogy Cinema City moziban dolgozó szemétből kivett dobozokat újrahasznosítva értékesített büfés terméket. A Cinema City a mozilátogatók és a dolgozók biztonságát és egészségét kiemelten kezeli, ez vonatkozik a büfék, VIP éttermi részlegek legmagasabb higiéniai előírásai betartására.

A 2019-ben Miskolcon történt ügyben amiatt tett cégünk feljelentést, mert bizonyos diák alkalmazottak pénzügyi tranzakciós csalással károsítottak meg nézőket és ezáltal a vállalatot is (a teljes áron kifizetett terméket kedvezményes menüárban ütötték be a kasszába, és a különbözetet eltették saját zsebre). Az eset nyomán az érintett dolgozóktól vállalatunk azonnali hatállyal megvált.

A más mozikra vonatkozó párhuzam a hasonló pénzügyi visszaélési esetekre vonatkozott a cikkben, melyek évekkel a miskolci események előtt lettek felderítve.

A borsodi megyeszékhelyen történt feljelentési ügy egyébként még nem zárult le, rendőrségi végső határozatot és vallomást hivatalosan még nem kaptunk róla. Folyamatban lévő ügyként erről további információt nem tudunk adni, hisz erre csak a rendőrség jogosult.

A kiinduló cikk forrása hitelességének vizsgálata jelenleg is zajlik, de nem zárjuk ki azt sem, hogy jogi lépéseket tegyünk a lap a Cinema City rossz hírnevét keltő cikke kapcsán.

(Borítókép: Képünk illusztráció. Fotó: Kaszás Tamás / Dívány)