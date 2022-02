Óbuda egyik legnagyobb problémája a közlekedés

A közlekedés problémáinak kezelése, kulturális fejlesztések és panel-rehabilitáció. Ez a három célterület, mellyel megválasztása esetén elsőként kezdene foglalkozni Bús Balázs, Budapest 10-es választókerületének Fidesz-KDNP által indított országgyűlési képviselőjelöltje. A politikus egy hétfői háttérbeszélgetésen a személyét érintő összeférhetetlenség kérdéséről is szólt.

Óbuda-Békásmegyer legnagyobb közlekedési problémája a HÉV közúti szintbeli kereszteződése, ez okozza a legnagyobb forgalmi dugókat.

Erről azt mondta, megindult az érintett szakaszon a HÉV „metrósításának” a tervezése. A HÉV akadálymentesítésére is megvan már a Budapesti Fejlesztési Központ által kidolgozott javaslat. Emellett a közúti teherforgalom jelentette terhelés is komoly gondot okoz a térség lakóinak, és nem csak Észak-Budán, de Észak-Pesten is. Ezt szüntetné meg a 10-es és 11-es főút összekötése. A közösségi közlekedés résztvevőinek az 1-es villamos esztergomi vasútvonalig történő meghosszabbítását ígérte. (Ez egyébként szerepelt is a főváros által 2018-ban elfogadott Mobilitási Tervben, aztán kikerült belőle.) Az agglomerációból Békásmegyerre zúduló személyautó forgalmat a városhatáron P+R parkolók megépítésével csillapítaná.

A Krúdy-negyed fejlesztésének folytatásaként írta le Zichy kastély, illetve az óbudai Hajógyári sziget ingatlanán elképzelt új beruházásokat.

Ezek a területek egy parlamenti döntés értelmében a Magyar Kultúra Alapítványhoz kerültek, az új lehetséges koncepciók kidolgozására, tervezésre a Városliget Zrt.-t vonták be.

Polgármestersége idején a Faluház energetikai korszerűsítése megtörtént, most a panel-rehabilitáció folytatásaként az épületek közti közterületek zöldítésére helyezné a hangsúlyt, ezzel mérsékelné a nyári forróságérzetet. Bús Balázs a blokkházak közelségében végrehajtott zöldfelület növelésére országos kísérleti projektként tekintene.

A politikai kampánnyal összefüggésben az őt ért támadásokra is kitért.

A 2021. január elseje óta a Nemzeti Kulturális Alap alelnökeként is tevékenykedő várospolitikust januárban szólították fel önkormányzati képviselői pozíciójára tekintettel az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ennek ő akkor eleget is tett, már nem óbudai képviselő. Azokra a vádakra, melyek szerint jogszerűtlenül vett fel az önkormányzattól fizetést, ezért azt vissza kell fizetnie, úgy reagált, a fővárosi kormányhivatal állásfoglalása szerint az önkormányzati képviselői pénz kifizetése jogszerű volt, mert munkavégzés állt mögötte, visszafizetnie nem kell.