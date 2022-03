Nagyon fogunk örülni a csípős idő után

A hét középső napján túlnyomóan napos időre számíthatunk, ugyanakkor felhős ég is több helyen előfordulhat, csapadék ugyanakkor nem valószínű. A szél nyugaton és északkeleten támadhat fel, máshol gyenge, mérsékelt marad.

Szerda délelőtt a Dunától keletre erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, arrafelé ezek időszakosan össze is állhatnak, és a Tisza vonalában hózápor is kialakulhat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Másutt kevesebb lesz a felhő, és csapadék sem várható. Az északi, északkeleti szél a nyugati megyékben és a Tiszántúlon élénk lesz, egy-egy erős lökés is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 °C fok között alakul. Késő estére általában –4 és +2 °C fok közé hűl le a levegő.

Fotó: OMSZ / met.hu Szerda délelőtti időjárás-előrejelzés

Este a keleti tájakon is szakadozik a felhőzet, és a hajnali órákban már csak kevés helyen lehet felhős az idő. A Dunántúlon ezzel szemben túlnyomóan derült idő várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és –7 °C fok között valószínű, de a szélcsendes fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet.

Ma nem jön front Magyarország fölé, azonban a fagyos, néhol erősen fagyos reggel miatt felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok – figyelmeztet az Időkép. A napsütés jó hatással lesz a közérzetre, hangulatra, akik azonban vérnyomáspanaszokra hajlamosak, megérezhetik az időjárás hatását.

Közlekedésmeteorológia

Az erős reggeli mínuszok miatt érdemes több időt szánni az elindulásra. Csapadék nem várható, a napsütés lesz főszerepben, emiatt érdemes lehet vezetés közben napszemüveget viselni. Nyugaton és északkeleten élénk széllökések csökkenthetik kismértékben a járművek menetstabilitását.