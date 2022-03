A BBC felfüggeszti újságírói munkáját Oroszországban

A BBC ideiglenesen felfüggeszti újságírói munkáját Oroszországban, válaszul egy új törvényre, amely börtönnel fenyeget mindenkit, akiről Oroszország úgy ítéli meg, hogy „álhíreket” terjesztett a fegyveres erőkről.

Tim Davie, a BBC főigazgatója szerint a jogszabály „úgy tűnik, hogy kriminalizálja a független újságírást”.

A Kreml ellenzi, hogy a konfliktust háborúnak nevezzék, ehelyett „különleges katonai műveletnek” nevezhető csak az orosz agresszió.

Az orosz nyelvű BBC News továbbra is az országon kívülről készül. A BBC weboldalaihoz való hozzáférést már korábban korlátozták Oroszországban. A RIA orosz állami hírügynökség közölte, hogy a Deutsche Welle, a Meduza és a Radio Liberty szolgálatait is korlátozták.

A főigazgató az orosz hatóságok által elfogadott jogszabályra reagálva a következőket mondta:

Nincs más lehetőség, mint ideiglenesen felfüggeszteni a BBC News összes újságírójának és kisegítő személyzetének munkáját az Orosz Föderációban, amíg felmérjük a történtek következményeit. Ez egy nemkívánatos fejlemény.

„Az orosz nyelvű BBC News szolgáltatásunk továbbra is Oroszországon kívülről fog működni. Munkatársaink biztonsága a legfontosabb, és nem állunk készen arra, hogy pusztán a munkájuk elvégzése miatt büntetőjogi felelősségre vonásnak tegyük ki őket. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy pontos, független információkat tegyünk elérhetővé a közönség számára szerte a világon, beleértve a hírszolgáltatásainkat használó oroszok millióit is. Ukrajnában és szerte a világon újságíróink továbbra is tudósítanak az invázióról” – mondta Tim Davie.

Az invázió óta rekordszámú ember olvasta a BBC orosz nyelvű híroldalát, hogy naprakész információkat szerezzen a konfliktusról. Csütörtökön Oroszország egyik utolsó független hírügynöksége, a TV Rain leállította a sugárzást, miután nyomás alá helyezték az invázióról szóló tudósítások miatt. A csatorna azzal fejezte be utolsó adását, hogy a személyzet elindult a helyszínre. Az orosz távközlési hatóság azzal vádolta a csatornát, hogy „szélsőséges viselkedésre ösztönöz, tömegesen megzavarja a köznyugalmat és a közbiztonságot, valamint tiltakozásra ösztönöz”.

Nem a háborúra

– mondta Natalia Szindejeva, a csatorna egyik alapítója, amikor az alkalmazottak elhagyták a stúdiót. A csatorna ezután elkezdte játszani Csajkovszkij A hattyúk tava művét. A balettet régebben a szovjet korszak adásaiban használták a vezetők halálának bejelentésekor, és a Szovjetunió megszűnéséhez hozzájáruló 1991-es puccs idején is gyakran felcsendült.

„A fő probléma az, hogy objektíven, többféle szemszögből tudósítottunk Ukrajnáról mint hivatásos újságírók” – mondta a BBC-nek Jekatyerina Kotrik, a TV Rain műsorvezetője. Neki is el kellett hagynia Oroszországot az új törvény miatt, amely akár 15 év börtönbüntetést is jelenthet azoknak, akik szándékosan terjesztik a Kreml által „hamisnak” nevezett információkat az orosz fegyveres erőkről.

Tizenöt év börtön, amiért csak a munkáját végzi valaki. Vége a demokráciának Oroszországban. Minden szabadság elveszett

– mondta Kotrik.

Kedden kikapcsolták az Echo of Moscow rádióállomást is. Pénteken pedig az orosz Interfax ügynökség arról számolt be, hogy irodájában felmondták a bérleti szerződést, és letiltották a honlapját is. Jekatyerina Schulman politológus, aki műsort vezetett a csatornán, ennyit mondott:

Előfordulhat, hogy az olyan embereknek, mint például én, nincs már hol dolgozniuk. Hamarosan nem lesznek médiumok, előadótermek vagy egyéb platformok, ahol beszélgethetnénk a nyilvánossággal

– mondta a BBC-nek.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő pénteki cikkünket itt találja.

(via: BBC)

(Borítókép: Oli Scarff / Getty Images)