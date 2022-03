Borsa Miklós: Olyanok voltunk az M1-ben, mint a békák, lassan főztek meg minket

Borsa Miklóssal, az M1 csatorna egykori híradós műsorvezetőjével készített interjút a Válasz Online, aki a határra ment, és folyamatosan menekülteknek biztosít szállást a házában, a facebookos profilképét pedig egy „Ruszkik, haza!” feliratú képre cserélte.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte:

Eljön az ember életében a pillanat, amikor azt mondja, ebből most már elég. Kitört a háború a szomszédban. Ilyenkor nem lehet ülni csöndben, hogy hátha majd ez is megoldódik.

Az egykori köztévés elmesélte, hogy volta arra példa, amikor fegyelmit kapott egy-egy hír átírása után, de az egész állami hírcsatorna története nem úgy indult, ahol ma tart:

A kormányról szóló hírek mind pozitívak, az ellenzékről szólók mindig negatívak. Egyetlen napon kilencszer játsszák le Orbán Viktor teljes beszédét, az ellenzék meg négy év alatt kap öt percet

– jegyezte meg Borsa Miklós, aki utólag úgy látja, olyanok voltak az M1-ben, mint a békák, lassan főzték meg őket. Ítélkezni viszont nem akar egykori kollégái felett, akik még most is ott vannak, mert ehhez nincs meg az erkölcsi alapja. Az interjúban szó esett az egykori bántalmazásáról is, amelyet a munkája miatt szenvedett el 2015-ben:

Látleletem van róla, fotók is készültek, voltam kórházban, itthon is lábadoztam. Megtörtént. Velem akkor egyébként rendkívül korrekt volt az MTVA. Azt mondtam, hogy semmilyen hírműsorban nem akarok részt venni, képernyőn sem, szerkesztőként sem.

Az egykori híradós arról is beszélt, hogy sok kollégája kapott infarktust a csatornánál, akiket mentő vitt el élő adásból. Váltani akkor tudott, amikor felkérést kapott a Műegyetemtől, ahova közkapcsolati és marketingigazgatónak hívták. Borsa megítélése szerint:

objektivitásra legalább törekvő hírszolgáltatásra egyre kisebb az igény a néző-hallgató-olvasó részéről. A legtöbben egyszerűen megerősítést szeretnének: válogatott információkat, amelyek már meglévő véleményüket támasztják alá. Aki szerint nincs is háború, az meg sem nézi azt a híradót, amely mutatja, hogy van.

Borsa meggyőződése, hogy „a közmédiának nem feladata a kormány bírálata, de az állandó dicsérete és a kínos ügyek elhallgatása sem. Márpedig ez megy.”. Ezt követően visszaidézte az MDF kormányzati idejében a Duna TV-re nehezedő politikai nyomást, ami semmilyen szinten nem volt összevethető a mostani állapotokkal:

Az első hely, ahol elhangzottak az őszödi beszéd részletei, a közszolgálati Kossuth rádió volt. Aztán leadtuk mi a Dunán, és lement az M1 Híradóban is. Ha ma Orbán Viktorról lenne efféle felvétel, el tudjuk képzelni, hogy lejönne bármelyik közszolgálatinak mondott adón?

– tette fel a költői kérdést az egykori híradós, aki az interjú végén az ukrajnai menekülteknek nyújtott önkéntes segítségéről mesélve hozzátette, hogy a víz kiveri azoktól a politikusoktól, akik fotóssal „lemennek”, posztolgatnak magukról, és önnön nagyszerűségükben fürdőznek egy ennyire súlyos helyzetben.

(Borítókép: Borsa Miklós 2012. december 19-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)