Hadházy Ákos: A bukás az elmúlt négy év hibáiból adódott

A Budapest XIV. kerületében található egyéni választókerületet megnyerő politikus szerint nagyon sok múlik azon, hogy minél hamarabb megértsék az ellenzéki pártok, teljesen mást kell tenniük, mint addig. A politikus Facebook-bejegyzése szerint hazugság, hogy az összefogás önmagában elegendő a fideszes rendszer legyőzéséhez. A sikerhez a megújulásra és az ellenállásra is szükség lett volna, ám ezek hiányoztak – olvasható a 24.hu-nak adott interjúban.

Zugló frissen megválasztott országgyűlési képviselője évek óta beszélt arról,

hogy ha nem formálják át a játékszabályokat, akkor nem is érdemes elindulni a választáson, mert annak a mostanihoz hasonló, súlyos vereség lehet a vége.

Hadházy nem boldog attól, hogy a vasárnap esti beszédében Márki-Zay Péter is neki adott ebben igazat: „Elcsalt választás volt, ezt ki kell mondani. A kimondás azonban nem elég. Ha csak sajnálkozunk, de közben mindent ugyanúgy csinálunk tovább, akkor a következő választásnak is hasonló eséllyel tudunk majd nekifutni.”

Az ellenzéki politikus szerint a legfontosabb kérdés most az, hogy felvehető-e a mandátum:

[…] igen, de csak akkor, ha arra használjuk, amikre kell. A mandátum által lesznek fizetett politikusaink, akiknek lesz pénzügyi keretük, lesz stábjuk, lesznek lehetőségei, de ez csak akkor vállalható, ha nem játszunk el egy olyan parlamentet, mint amilyet Putyinnak játszik az orosz ellenzék.

Garanciák kellenek

Hadházy szerint nagyon nem mindegy, hogy „egy elcsalt választás után a nyitóülésen a parlament ellenzéki oldala üres lesz-e vagy sem”. A nyitóülésen való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az alábbi garanciák teljesülnek:

szabad belépés a közintézményekbe,

parlamenti vizsgálóbizottságot kisebbségből is lehessen indítani,

konszenzussal kiválasztott vezető kerüljön a közmédia élére.

Az ellenzéki politikus úgy véli, aki azzal érvel, hogy bent kell maradni a parlamentben, abból leginkább az egyéni érdekek beszélnek, és ezzel csupán a rendszert legitimálják. Egzisztenciális áldozatot kell hozniuk az ellenzéki képviselőknek, hogy ne vegyenek részt a színjátékban.

Évek óta mondom, hogy nem szabad bejárni a fideszes törvényjavaslatok vitájára, hanem ehelyett személyesen kell elmenni a falvakba, megtalálni azt a néhány embert, akivel a későbbiekben lehet kapcsolatot tartani

– mondta Hadházy, aki szerint az biztosan nem működik, hogy a választás előtt egy hónappal lemennek vidékre egy pulttal, és aztán megosztanak róla egy fotót a Facebookon. A politikus szerint rossz irány az, hogy már a választást követően egyből hibáztatni kezdték az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet.

A bukás az az elmúlt négy év hibáinak az összességéből adódott. Természetesen voltak a miniszterelnök-jelöltnek is hibái, de a legnagyobb hiba az volt, hogy a játékszabályokért nem küzdöttünk meg

– emlékeztetett Hadházy Ákos, aki szerint nagy veszély lenne, ha a most parlamentbe jutó ellenzéki pártok egyetértenének abban, hogy ők semmit nem csináltak rosszul. A bukás okai közé tartozott az ellenzéki pártlista is, amely nem a személyi változásokról szólt. Így továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a listáról bekerült ellenzékiek beülnek majd a fizetett pozíciókba.

(Borítókép: Hadházy Ákos 2022. április 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)