Tavaly ötödével többen tettek végintézkedést közjegyző közreműködésével, mint egy évvel korábban. Gyakoribb a végrendeletek karbantartása is az anyagi vagy családi helyzet megváltozása miatt. Komoly problémákat okozhat ugyanis, ha a végrendelet nem a tényleges állapotokat tükrözi. Abból pedig, hogy több végrendelet is előkerül a hagyatéki eljárásban, szinte mindig vita és pereskedés lesz. Ezért tanácsos készítőjének a korábbiakat visszavonni. Nem szólva arról, hogy a 2014. március 15. előtti végrendeleteknél eltérő szabályok vonatkoznak a kötelesrészre, mint az újabbaknál, és ezen bizony forintmilliók is múlhatnak. Elmondjuk, miért.