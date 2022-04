Mérő László: Az én agyam van átmosva a budapesti propagandával

Mérő László matematikus Sárazsadányban volt szavazatszámláló. Ekkor jött rá arra, hogy nem az ő agyuk van átmosva a Fidesz-propagandával, hanem az övé van átmosva a budapesti propaganda által, hogy csupa agymosott, fogatlan, buta emberrel fog találkozni – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Bennük is éreztem, hogy vannak előítéletek irántunk, hogy mit keresünk itt, lejövünk Pestről, 260 kilométerről, de ezt egy percig sem mondták hangosan, és egy idő után nem is éreztem. Tehát elkezdtünk együttműködni, elkezdtünk időnként beszélgetni is