Hűvös húsvét vár ránk

Éjszakára veszít erejéből a légmozgás, amely holnap északkeletire fordul, és újra nagy területen megerősödik, a délkeleti megyékben viharos lökések is lehetnek – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –2 és +5 fok között alakul, de a szélvédett, derült északi tájakon pár fokkal még ennél is hidegebb lehet. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10 és 15 fok között várható.

Hétfői országos előrejelzés

Felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan előfordulhat zápor. Északkeleten, illetve a hegycsúcsokon hózápor sem kizárt. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet többnyire –2 és +3 között valószínű, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul. Hétfőn a vasárnapihoz hasonló gomolyfelhős, napos időre van kilátás. A hőmérséklet a jövő hét folyamán csak lassan emelkedik majd. Lokális jellegű záporokra és zivatarokra is számíthatunk, de ezeknek nem lesz jelentős csapadékmennyiségük.