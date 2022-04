Karácsony Gergely hadat üzent a budapesti gyorshajtóknak

Április 13-án nagyszabású, rendkívüli sebességmérési akciót tartott a főváros III. kerületében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A két óbudai helyszínen mindössze hat óra alatt összesen 153 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax. A rendőrség szerint mindez azt jelenti, hogy kétpercenként átlépte valaki a megadott sebességhatárt. A sofőrök bírságra számíthatnak.

A rendőrségi vizsgálat hírére reagálva írta hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, hogy ideje cselekedni: a fővárosban radikálisan vissza kell szorítani a hatalmas problémát jelentő közlekedési balesetek számát.

Az elmúlt években átlagosan hetente egy budapesti vesztette életét közúti balesetben. A célunk az, hogy 2030-ig ez a szám felére, 2050-ig pedig egyenesen nullára csökkenjen. Ennek eléréséért a Fővárosi Önkormányzat átfogó közlekedésbiztonsági stratégiát készít, amit várhatóan idén nyáron társadalmi vitára bocsátunk

– jelentette be a bejegyzésben Karácsony Gergely, aki addig is arra kéri a Budapesten közlekedőket, hogy figyeljenek és vigyázzanak egymásra: lehetőség szerint tartsák be a közlekedési szabályokat, különös tekintettel a sebességhatárok betartására. Legyen az illető gyalogos, két vagy négy keréken közlekedő.

