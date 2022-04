Figyelmeztetést adtak ki csaknem az egész országra

Szombaton már távolodik térségünktől az errefelé átvonuló mediterrán ciklon, így csökken a csapadékhajlam is a hétvégére – számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Leginkább délutántól szakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre még a nap is kisüt. A reggeli órákban már csak a Dunától keletre lehet szemerkélő esőre számítani, és később ott is megszűnik a csapadék, ugyanakkor néhol még kialakulhat zápor.

A hétvége elején a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul,

késő este azonban 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Zivatarokkal érkezik a meleg

Nincs érvényben figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szombat éjfélig, azonban vasárnap meleg légtömeggel heves zivatarok érkeznek az ország területére. Annak ellenére, hogy a hétvége utolsó napján akár 25 fok is lehet, öt megyén kívül mindenhol egyes fokozatú, sárga zivatarjelzésre figyelmeztet a szolgálat.

Estétől elsősorban az északi megyék fölött újra megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az éjféli óráktól a Dunakanyar és az Északi-középhegység területén alakulhat ki elszórtan eső, zápor. Hajnaltól Kőszeg és Sopron térségében már erős széllökések is jelentkeznek. Vasárnap hajnalra pedig 3 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Időkép orvosmeteorológiájából kiderül, hogy szombaton nem lesz erős fronthatás, de kettősfronti jellegű tünetek továbbra is jelentkezhetnek, így fejfájás, migrén, valamint álmatlanság, csökkent koncentrálóképesség is jelentkezhet az erre érzékenyeknél. Aki az ország déli, délnyugati részén él, türelmetlenséget, ingerlékenységet is tapasztalhat.

Ingadozhat a vérnyomás, a keringési problémák pedig egész hétvégén fennállhatnak.

(Borítókép: Kiránduló természetjáró fővárosiak a kora tavaszi erdő jelzett turistaútján a Normafánál. Fotó: Jászai Csaba / MTVA / MTI)