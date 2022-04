Tetőcserepeket tépett le a szél, ketten megsérültek

Dóka Imre elmondta, a viharkárok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kérték a legtöbbször a tűzoltók segítségét jellemzően kidőlt fák, sérült tetőszerkezetek miatt.

Az OKF helyettes szóvivője továbbra is mindenkitől azt kéri: mielőtt autóval útnak indul, tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Fontos, hogy a fák, fasorok mellett kellő óvatossággal közlekedjenek. Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – hívta fel a figyelmet. Dóka Imre azt ajánlja, hogy használják a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délután mindenhol mérsékelte a zivatarveszély miatt korábban kiadott másodfokú riasztásait. Ugyanakkor többfelé, jellemzően az ország keleti felében továbbra is elsőfokú riasztás van érvényben. A meteorológiai szolgálat vasárnap kora délután azt írta: a zivatarokat elsődlegesen viharos – néhol akár 90 kilométer per órásnál erősebb – szél kísérheti, amihez lokálisan nagy mennyiségű – rövid idő alatt akár 25 milliméternyi – csapadék, illetve jégeső is társulhat. A Dunántúl nyugati, északnyugati részén zivatartól függetlenül is lehetnek viharos széllökések.