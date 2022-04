„Joe Bidenre” itta magát egy amerikai férfi Budapesten

Az Országos Mentőszolgálat közösségi-oldalán számolt be arról, hogy pár napja az egyik budapesti szálloda vendégéhez riasztották őket. A poszt szerint a férfi sérülést szenvedett, ezért volt szükség orvosi segítségre. Azonban a helyszínre érkezve nem mindennapi kép fogadta a mentőszolgálat munkatársait.

A 45 év körüli férfi erősen ittas állapotban azt állította magáról, hogy ő Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok elnöke, majd megpróbálta italozásra invitálni az őt ellátókat. Az egészségügyi szakemberek természetesen elutasították a felajánlott whiskyt, de ezzel nem ért véget a komikus jelenet.

A sérült ellátása közben dalra fakadt, és amerikai dalok széles repertoárjával kezdte szórakoztatni a jelenlévőket. A férfit végül stabil állapotban szállították kórházba. Útközben pedig felcsendült több elfeledett Elvis nóta, Tina Turner dal és Britney Spears Oops!... I did it again slágere is, amit még a sürgősségi osztályon várakozók is élvezhettek egy rövid ideig.