Elkezdett magasra törni, kiadták a riasztást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja, szerda délután Magyarország északi és nyugati részén többnyire zárt lesz a felhőzet, míg délen és keleten a felhőzetben nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, csapadékos tájakon 11 és 15, míg a kevésbé felhős Alföldön 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl a levegő.

Este a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén fokozatosan megszűnik a csapadék, hajnaltól ezeken a tájakon már a felhőzet is csökkenhet. Ezzel szemben az Alföldön továbbra is több helyen eshet az eső, illetve néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Csökkenhet a felhőzet

Szerdára az OMSZ 14 megyére adott ki figyelmeztetést eső, zivatar és felhőszakadás miatt, valamint számos járásban riasztás van érvényben. Hogy mi a különbség a riasztás és a figyelmeztetés között – a meteorológiai szolgálat itt magyarázta meg egy jól érthető ábrán.





(Borítókép: Esernyőjét fogja egy nő Debrecenben az erős széllel kísért havas esőben 2021. január 25-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)