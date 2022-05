Schmidt Mária: Az MSZP már rég halott, csak még nem szólt nekik senki

A Momentum alternatív esküt tett, Hadházy Ákos pedig az alakuló ülés napján nem tett képviselői esküt. Az ellenzéki bojkottról Schmidt Mária azt mondta:

A történész úgy véli, a kormánypártok nagyarányú győzelme az ellenzék identitásválságát is mutatja.

A mostani kétharmados Fidesz–KDNP-győzelemnek is az az oka, hogy az ellenzéki pártok légüres térben vannak, hogy nincs politikai víziójuk, nincs mondásuk, nincs identitásuk, és hogy nem is tudtak mit mondani a választópolgároknak. Nem volt indok, hogy miért is szavazzon rájuk valaki.