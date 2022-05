Zergegida született a Szegedi Vadasparkban

Zerge (Rupicapra rupicapra) született a Szegedi Vadasparkban, a néhány napos állatot a látogatók is megleshetik, ha kellő türelemmel és csendben várakoznak a kifutó mellett.

Az Alpokban és a Kárpátokban is őshonos zergét a hazai állatkertek közül egyedüliként Szegeden mutatják be. Bár a környező országokban is előfordul, bizonyos szempontból a Szegedi Vadaspark egyik legegzotikusabb állatának számít, hiszen természetes élőhelye, a magashegységek világa teljes ellentéte az alföldi tájnak.

A kassai és az innsbrucki állatkertekből 2019-ben érkezett tenyészpár számára – Magyarország legmélyebb pontjától néhány kilométerre fekvő kifutójukban – egy sziklás domb kialakításával teremtettek komfortos környezetet. A meredélyen már a néhány napos zergegida is feltűnik.

Néhány alfaja veszélyeztetett

A kecskeformájú párosujjú patás Európa magashegységeiben él, az Alpoktól egészen a Kaukázusig. A gravitációt meghazudtoló fürgeséggel mássza meg a legmeredekebb hegyoldalakat, köszönhetően erős lábizmainak, ízületeinek és rugalmas, szétterülő patájának. Legelterjedtebb alfaja az alpesi zerge, viszont egyes elszigetelt alfajai, mint a tátrai és a dél-franciaországi kartauzi zerge – az emberi tevékenység következtében – veszélyeztetettnek számítanak.

Ferenc József császár nagylelkű ajándékának köszönhetően Európán és Kis-Ázsián kívül még Új-Zéland déli szigetén is élnek zergék – számolt be az MTI.

