Nézni is rossz a Bakonyig jutott félelmetes szupercellát

A száraz légkör és a vártnál gyengébb légköri kényszerek miatt csak néhány zápor, gyenge zivatar tudott kialakulni pénteken. Látványosság viszont ennek ellenére is akadt, a kora esti órákban ugyanis nyugat felől egy kisebb szupercella lépte át a határt, és jutott el egészen a Bakony térségéig – számolt be róla az Időkép.





A csütörtöki naphoz hasonlóan most is egy LP (low precipitation), vagyis gyenge csapadékú szupercelláról volt szó, ami a szupercellák legszelídebb változata. Ennek ellenére felhőszakadás, jégeső vagy viharos széllökés ilyen szupercellák környezetében is előfordulhat.