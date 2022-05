Csaknem az egész országra riasztás van érvényben, jönnek a zivatarok

Szombaton néhol megnövekedik a felhőzet, de napközben többórás napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel mellett – számol be az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hétvége első napján zápor, zivatar is előfordulhat, egyes helyeken pedig a hevesebb csapadék sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, lesz ahol viharos lökések is előfordulhatnak, emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg viharos lökések.

A LEGMAGASABB NAPPALI HŐMÉRSÉKLET 27 ÉS 31 FOK KÖZÖTT ALAKUL,

késő estére azonban 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Csaknem egész Magyarországra riasztás van érvényben

A térségünkön áthaladó hidegfront miatt megnövekszik a zivatarhajlam. Emiatt Észak-Dunántúlon, illetve az északi, északkeleti országrészben alakulhatnak ki hevesebb zivatarok. Az intenzív csapadék miatt a szolgálat szinte egész Magyarország területére egyes fokozatú, narancssárga riasztást adott ki zivatar miatt.

Zivatar miatt pedig az összes megyére egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint szombaton északnyugat felől hidegfront érkezik, emiatt a frontérzékenyeknél görcsös fejfájás, hasi- és izomgörcsök is jelentkezhetnek. A megerősödött északnyugati szél pedig nyugtalanságot, frusztráltságot, fejfájást is előidézhet a szélre érzékenyeknél.

