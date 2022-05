25 millió forint eszmei értékű védett orchidea virágzik a II. kerületben

A május, június környékén virágzó szarvas bangó itthon igen ritkán fordul elő, ezért is nagy esemény, hogy két budai telken ilyen nagy mezőt találtak belőle.

Ezertőnyi szarvas bangót találtak a II. kerületben, két Csalit utcai telken, ahol szabadidőparkot tervez építeni a helyi önkormányzat – osztotta meg hivatalos Facebook-oldalán Őrsi Gergely, a budai kerület polgármestere.

A II. kerület vezetője hozzátette, ahhoz, hogy biztosítsák a Magyarországon fokozottan védett növény élőhelyét, a két telken egy speciális kaszálási és növénygondozási eljárást alkalmaztak.

Az orchideák láthatóan jól érzik magukat, gyönyörűen virágoznak, de mivel az apró szarvas bangók védelme érdekében a nagyközönség által nem látogathatóak a telkek, készítettük néhány fotót róluk, hogy mindenki megcsodálhassa őket!

– írta közösségi oldalán Őrsi Gergely.

Ritka kincset találtak a Csalit utcában

Az orchideafélék családjába tartozó szarvas bangó, amely főként lépréteken, homoki gyepeken és karsztbokorerdők tisztásain él, Magyarországon fokozottan védett növénynek számít.

A május, június környékén virágzó szarvas bangó itthon igen ritkán fordul elő, ezért is nagy esemény, hogy most ilyen sokat találtak a két budai telken a 20–50 centisre is megnövő különleges orchideákból.