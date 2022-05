Kiderült, mi okozta a Bahama-szigeteken nyaraló amerikaiak halálát

Az Index nemrég írt arról, hogy három amerikai turista meghalt, miután egy Exumában található hotel több vendége is hányingerről és szédülésről panaszkodott.

A legfrissebb orvosszakértői jelentés szerint szén-monoxid mérgezés okozta az egyesült államokbeli nyaralók Bahama-szigeteki halálát. A tennessee-i házaspár, Michael Phillips és Robbie Phillips, valamint a floridai Vincent Chiarella és felesége Donnis május 6-án rosszullétre panaszkodott és orvosi segítségek kértek. Azonban miután visszamentek szálláshelyükre, nem reagáltak a személyzet keresésére.

Chiarella felesége, Donnis rövid időre kórházba került, de a csapat többi tagja nem élte túl a mérgezést. A New York Post azt írja, továbbra is folynak a találgatások a halálesetekkel kapcsolatban, ugyanis több vendég erős rovarölőszagra panaszkodott, ugyanakkor az ingatlan légkondijának és bojlerének esetleges szivárgását is vizsgálják.

Az elhunytak családtagjai egy második, független boncolást követelnek, mivel az előzőt egy bahamai patológus végezte.

Még mindig folyamatban van néhány vizsgálat a Sandals üdülőhelyen. A patológusaink az országban elvégezték a munkájukat, és a mintákat egy nagyon megbízható egyesült államokbeli laboratóriumba küldték

– mondta Michael Darville, a Bahamai Közösség egészségügyi minisztere.