Demjén Ferenc és Azahriah is fellép a Vál-völgyi Zsúron

Exatlonisták bemutatója, Havasi Koncertshow, a Follow the Flow, Azahriah és Demjén Ferenc fellépése, találkozás olimpikonokkal – egyebek mellett ezeket a programokat ígéri a 6. Vál-völgyi Zsúr. Az Alcsúti Arborétumban 2022. június 4-én és 5-én zajló családi fesztivál a koncertek mellett gyerek- és gasztromómiai programokkal várja a látogatókat.

Fejér megyei Alcsútdoboz arborétumában immár hatodik alkalommal rendezik meg a Vál-völgye legkedveltebb gasztronómiai, zenei és kulturális zsúrját. Jegyet nem kell venni, a belépés mindenkinek ingyenes. A kétnaposra bővült fesztivál a pandémia miatti kétéves kényszerszünet után tér vissza, és a kulturális programok mellett ezúttal a helyi manufaktúrák és termékeivel is megismerkedhetnek a látogatók.

Idén harcművészeti bemutató, néptánccsoportok, zenekarok, népdalénekesek és a gyerekkórus fellépése, valamint mazsorett-előadások színesítik a palettát szombaton és vasárnap is. A vásáron a vendégek bőrdíszműves munkák, kézzel készült textil termékek, natúr kozmetikumok közül válogathatnak, de vásárolhatnak friss tejtermékeket vagy akár pálinkát is.

A Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán szombaton és vasárnap is 10 órakor kezdődnek a programok helyi előadók műsorával. Ezután olimpikonokkal találkozhat a közönség, június 4-én Risztov Éva, Bárdosi Sándor, Fodor Rajmund és Szécsi Zoltán, 5-én Storcz Botond és Cseh László mesél majd a nézőknek. Mindkét napon sportbemutatót tartanak az exatlonisták, lesz BMX, kickbox, karate és freestyle foci is. Szintén a kisszínpadon lép fel a Valmar, Kis Grófo, a Fiestából is ismert Csordás Tibi, Nótár Mary, a Swing á la Django, Toldi Viktória és zenekara, továbbá a Melody Maker, valamint a V-Tech egykori énekese, Kefir.

A nagyszínpadon szombaton délután öttől indulnak a koncertek, zenél

az Irigy Hónaljmirigy,

Azahriah,

a Follow the Flow,

a napot pedig Demjén Ferenc fellépése zárja.

Vasárnap a látogatók megnézhetik a Rippel Brothers Show-t, színpadra lép majd a Ferinek nem mindegy, Pápai Joci és az Edda Művek is. A Zsúrt a Havasi Koncertshow zárja. A rendezvény házigazdája Kiss Ramóna, a TV2, és Dénes Tamás, a Retro rádió műsorvezetője lesz.

A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, népi fajátékokkal, lufihajtogatással, bohóc- és bűvészshow-val, mágneses horgászattal várják, és meglátogathatják a Rippel Cirkuszi Kalandparkot is. A nagyobbak pedig kipróbálhatják a mobil mászófalat vagy a rekeszmászást is.

Különleges környezet, védendő értékek Az Alcsúti Arborétum a fővárostól 40 kilométerre, Székesfehérvár és Tata között helyezkedik el. A helyszínt a Vál-völgyi kisvasúttal is megközelítheti, a szerelvények a fesztivál idején sűrített menetrenddel közlekednek majd. Az autóval érkezők az M1 autópályáról a bicskei leágazásnál a 881-es közúton, illetve az M7-ről a Baracska-Kajászó leágazásnál a Kajászó-Vál-Alcsútdoboz útvonalon keresztül találják meg az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertjét. A kocsik az arborétum melletti füves területen állhatnak meg, a parkoló befogadóképessége azonban korlátozott, ezért a szervezők a látogatóknak azt ajánlják, válasszák inkább a tömegközlekedést – vonattal például el lehet jutni Bicskéig, majd onnan helyi autóbusszal Alcsútdobozig. Felcsútról a rendezvény alatt Dotto kisvonattal is utazhatunk a Zsúrra. A biciklivel érkezők a főbejárat melletti tárolóban hagyhatják kerékpárjukat, a rendezvény területére csak gyalog szabad belépni, továbbá a növényvilág megőrzése érdekében állatot sem lehet bevinni a területre. Részletes program és információk a fesztivál honlapján találhatók: www.valvolgyizsur.hu

(Borítókép: Demjén Ferenc fellépés közben 2020 augusztus 24-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás)