Kiderült, emelkednek-e az árak a különadó miatt

Magyarországon jelenleg két veszélyhelyzet is érvényben van. A koronavírus miatt bevezetett június 1-jén jár le, míg a háborús veszélyhelyzetet csak néhány nappal ezelőtt, május 24-én jelentette be az újonnan alakult kormány. Így a vezetőknek a jogszabályok megváltoztatására vagy az alapjogok korlátozására is korlátlan lehetőségük van. Az első változtatást május 25-én jelentették be, miszerint megadóztatják a nagy cégeket Magyarországon, és létrehozzák a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot.