Tényleg lövöldöznek a Margit-szigeten

Az Indexnek küldött levél meglehetősen szűkszavú, az olvasó spórolt a karakterekkel:

Nahát, ha ez igaz, annak bizony a fele sem tréfa!

Kilátogattunk tehát a helyszínre, hogy végére járjunk az ügynek. A megadott napszakban, délután érkeztünk, de az Árpád híd autóáradata miatti viszonylagos csendet ottjártunkkor semmiféle lövések nem zavarták: az üde tavaszi parkban a madarak békésen csicseregtek, a turisták vidáman bringóhintóztak, a szerelmespárok szerelmetesen andalogtak, a futók konokul rótták szigetköreiket.

Jó, jó, de ha most nem is, olvasónk szerint más délutánokon fegyverropogástól hangos a környék, amit viszont valakinek mégiscsak hallania kell…

Adódott tehát a kérdés, ki lehet az, aki sok időt tölt itt, és információval szolgálhatna? Ezt figyelembe véve bóklásztam a sziget északi csücskében, miközben szóba elegyedtem egy posztos rendőrrel, egy lábhajtánykölcsönzőssel, egy mozgóárussal, továbbá néhány futóval. Mindenkinek elmondtam a mondókámat az olvasói bejelentésről, és kérdeztem, hallottak-e lövöldözést?

Azt hiszem, hogy a mai napig működik egy koronglövő sportegyesület a környéken, menjen el itt a szálloda mellett az Árpád híd feljárójához, ott van a klub bejárata, egy rácsos kapu, tudja, ahol régen diszkó is működött. Próbáljon meg beszélni velük, ők biztos tudnak segíteni.

Az útba igazítás nyomán a lezárt vaskaput meg is találtam, rajta a felirattal:

Helyben vagyunk tehát, itt dörrenhetnek azok a lövések. Bejutni ugyan nem lehetett, de a hídról sikerült fényképet készíteni a szigetcsúcsról, ahol a lőtéren a fűben rengeteg narancssárga törmelék szóródott szanaszét, minden bizonnyal a szétlőtt korongok maradványai.

A szerkesztőségbe visszatérve felkerestem a Budapesti Sportlövő Szövetséget, hátha segítenek bemutatni olvasóinknak, miféle lövöldözés zajlik a Margit-szigeten, mit érdemes tudni erről a különleges sportról, az agyaggalamb-lövészetről, milyen hanghatásokkal jár, milyen biztonsági intézkedések betartásával történnek az edzések, milyen lőszert használnak a sportlövők, illetve mennyire sikeresek a szakág magyar sportolói.

A szövetség főtitkára kisvártatva készségesen arról tájékoztatott, hogy az Index megkeresését továbbította a Honvéd Bólyai János Sportegyesület képviselőjének, aki viszont már jóval kevésbé készségesen lapunkkal mindössze annyit közölt, hogy a kérdéseinkre nem válaszol, nem kíván nyilatkozni. Nofene.

Akkor viszont, ha már így jártunk a jelenben, egy archív filmhíradórészlet közzétételével mutatjuk be olvasóinknak, hogyan is lövöldöztek hajdanán a Margit-szigeten a 60 méter távolságra felröppenő galambokra,

A fekete-fehér filmen megörökített öltönyös sportoló, dr. Lumniczer Sándor (1896–1958) 1923 februárjában többedmagával alapította meg az Országos Magyar Galamblövő Egyletet, ő maga pedig sportágában, az élő- és agyaggalamblövésben szerzett többszörös világbajnoki, Európa-bajnoki és magyar egyéni bajnoki címet.

Koronglövészet

A koronglövészet a sportlövészet része, több mint százéves múltra visszatekintő sportág, amelynek megnevezésére használatos még az agyaggalamb-lövészet kifejezés is, aminek alapja, hogy a sportág kialakulásakor élő galambokra is történt lövészet. A koronglövészet kétcsövű, 12-es kalibernél nem nagyobb sörétes fegyverrel történik. A szabványos korongok felül narancssárgák, alul feketék, anyaguk manapság speciális agyag-műanyag keverék, amelyből léteznek teljesen környezetbarát kivitelek is. Az ideális alapanyag kiválasztásakor az a cél, hogy a korong akár egy szem söréttől eltörjön, mert ez jelenti az érvényes találatot.