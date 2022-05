150 ezres bírság jár, ha nem szedjük össze a kutyaürüléket a II. kerületben

Őrsi Gergely polgármester Facebook-oldalán adta hírül, hogy akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható a gazdára az utcán hagyott kutyaürülék után.

A II. kerületi önkormányzat felveszi a küzdelmet a kutyapiszok ellen, amiről Őrsi Gergely polgármester számolt be a közösségi oldalán. Ha valaki otthagyja az utcán házi kedvence végtermékét, ötezertől százötvenezer forintig terjedő bírsággal lesz büntethető. A II. kerület célja, hogy kutyaürülék-mentes közterületeket és a toklászmentes zöldterületeket hozzanak létre.

A megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, ezért a következő napokban egyre több tájékoztató tábla fogja felhívni a gazdik figyelmét arra, hogy a kutyasétáltatás »végterméke« jobb helyen van bezacskózva a kutyapiszokgyűjtő edényekben

– írta a polgármester a bejegyzésében, aki 12 700 körülire becsülte a II. kerületben élő kutyák számát, ebből 75 százalékukat viszik naponta sétálni. Ezt követően egy matematikai feladványt is megoldott Őrsi Gergely: a kutyánként termelődő ürülék mértéke 0,5 kg/kutya/nap, így egy nap alatt 4762,5 kg kutyapiszok keletkezik a II. kerületben.

Eddig 153 ürülékgyűjtő edényt helyeztettünk el. Heti hét kilogramm tartalom mellett havi átlagban 4284 kilogrammot szállíttatunk el. Vagyis az elszállított mennyiség csak töredéke a keletkező kutyaürülék-mennyiségnek, a többi máshol, jobb esetben a kukában végzi

– állapította meg a városvezető, aki arra kérte a gazdákat, hogy járjanak el gondosan, és szedjék fel kutyjuk után a piszkot, hogy ne legyen szükség bírság kiszabására. A nemes cél elérése érdekében a kulturált ebtartást elősegítendő tájékoztató táblákat helyeztek ki kerületszerte.

A toklász ellen is felveszik a kesztyűt

Az önkormányzat tervei szerint a toklászt a parlagfűhöz hasonló gyomnövényként fogják kezelni, hiszen szezononként egy állatorvosnak akár hatvan-hetven kutyát is el kell látnia. A toklászos területek kezelését segítendő hamarosan elindítják a II. Kerületi Városfejlesztővel közös kedvezményes kisgépkölcsönző szolgáltatásukat, amelynek keretében a kerületiek kedvezményesen bérelhetnek fűkaszát, fűnyírót és lombszívót.

A séták alkalmával a fűből alattomosan a szőrzetbe kerülő toklászok igen nagy gondot jelenthetnek. Éles, tűszerű elülső részükkel képesek a bőrbe furakodni, és a bőr alatt haladva komoly szövetroncsolást, szövetkárosodást okozhatnak. A toklászok a testnyílásokba is befurakodhatnak. Leggyakrabban a hallójáratba jutnak be, ahol a fülgyulladás kialakulásán kívül a dobhártya épségét is veszélyeztethetik.