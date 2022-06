Bűnügyi zár alá helyezte Magyarország egyik legnagyobb médiaügynökségének számláit a NAV

A sajtó információi szerint egy el nem évült, néhány évvel ezelőtti szponzorációs ügy miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Magyarország egyik legnagyobb médiaügynöksége, az Initative ellen. Úgy tudják, a vállalatnál, egyik megbízójánál, valamint egy médiaszolgáltatónál csütörtökön tartott házkutatást az állami szerv. A házkutatás alatt a NAV különféle adathordozókat és más bűnjeleket is lefoglalt. Az intézkedés az Initative esetében a cég bankszámláinak zár alá vételére is kiterjedt.

A gyanú szerint költségvetési csalásról lehet szó.

Az ügynökség – miután a NAV is megtette – minden partnerét levélben értesítette az esetről. A levélből kiderült, hogy a hatóság zárolta a cég számláit, ami miatt kérdéses, hogy a médiaügynökséggel partnerségben álló cégek médiumoktól vásárolt reklámok árát hogyan tudja kifizetni.

Azonban a Média1 szerkesztőségének elküldött közleményben azt írják, az anyavállalat mindent intéz. A partnereknek küldött levélben leszögezték, az üzleti gyakorlata szerint mindenben megfelelt a hatályos jogszabályoknak, és a társaság az elmúlt években átesett több más vizsgálaton is megállapítás nélkül.

Veszélyben lehet több nyári reklámkampány is

Mint írják, az Initative 2020-ban 4,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el az Opten céginformációs rendszer adatai szerint, és olyan jelentős ügyfelek teljes körű médiavásárlásait intézte, mint a Carslberg, az Euronics (Vöröskő Kft.), a Béres, a LEGO, a Bunge (Cereol), a Tchibo, az Intercom, a Pápai Hús, a Porsche Hungária, Zwack, Pápai Hús stb.

A cég az Atmedián, az RTL Magyarországon és szinte az összes hazai digitális médiafelületeket értékesítő sales house-on keresztül vásárolt médiafelületeket. Az újság információi szerint emiatt bizonytalan, hogy a nyári reklámkampányaival mi lesz. Leginkább azok a cégek aggódhatnak, akiknek a nyári szezon jelentené a legnagyobb árbevételt.

Közleményben nyugtatták meg partnereiket

Azoknak a médiumoknak, melyeket különösen érzékenyen érinthet a várhatóan elhúzódó ügy, megnyugtató lehet az Initative Média1-nek eljuttatott közleménye.

A vállalat azt írja, mindenben támogatja a nyomozó hatóság munkáját. Továbbá kiemeli, hogy transzparens és a jogszabályoknak mindenben megfelelő működését a nemzetközi hálózatoknak előírt rendszeres auditok mellett az elmúlt években több adóhatósági ellenőrzés is megerősítette. Emiatt bíznak abban, hogy a most folyó eljárás megerősíti, hogy a társaság az érintett ügyben is a jogi és szakmai elvárásokat maradéktalanul betartva járt el.

Az adóhatóság eljárása alatt is támaszkodhatunk munkatársaink és anyacégünk által biztosított stabil és magas minőségű szakmai háttérre, így ügyfeleink minőségi kiszolgálásához a feltételek változatlanul rendelkezésre állnak

– fogalmaztak végül a levélben.