Tovább növekszik Budapest kerékpáros-forgalma

Ma van a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból a Városháza Facebook-oldalán közlemény jelent meg a legfrissebb budapesti kerékpárforgalmi adatokról és az idei kerékpárosbarát fejlesztésekről.

A posztból kiderül, hogy

a budapestiek többsége nyitott arra, hogy kerékpárral közlekedjen, mi pedig folyamatosan dolgozunk azért, hogy minél többen érezzék vonzónak és biztonságosnak ezt az olcsó, gyors, egészséges és minden másnál szabadabb közlekedési eszközt. Külön jó hír, hogy aki biciklivel jár, a napi rutinjával védheti a környezetet, ő maga is mérsékli a klímaváltozás hatásait.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy Budapest kerékpáros-forgalma továbbra is növekszik. Idén májusban öt kerékpárszámláló mérése szerint 38 százalékkal bicikliztek többen, mint tavaly májusban. A Bem térnél, az Árpád hídon és a Hungária körúton vezető bicikliúton 2016 óta számolják a közlekedőket, azóta egyik év májusában sem mértek ekkora forgalmat, mint a múlt hónapban. A Múzeum körúton és a Csepelre vezető Weiss Manfréd úton is nőtt a bringás forgalom tavaly májushoz képest.

A Városháza a kerékpározás világnapja alkalmából köszönetet mond a kerékpárral közlekedőknek, mert mint írják, minden ilyen utazással jobbá teszitek a várost. Ugyanakkor azt is szeretnék, hogy azok is kerékpárra ülhessenek, akik még nem vagy ritkán teszik. Ezért folyamatosan dolgoznak az utak kerékpározhatóbbá tételén és biciklitárolók építésén.

Végül közzéteszik azokat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) segítségével összegyűjtött információkat, amelyekből kiderül, hogy idén milyen változások segítették a kerékpárosok közlekedését:

Az útfelújítások során új kerékpársávokat is létrehoztak a zuglói Róna utcán, az újpesti Rózsa utcán, és az angyalföldi Göncöl utcát is biztonságosabbá tették.

Idén kerékpársávot kap a Petőfi hidat a Fehérvári úttal összekötő Irinyi József utca és Október 23. útja, a zuglói Vezér út és a terézvárosi Podmaniczky utca egy szakasza is.

300 Mobi-pontot építettek a kerékpárok és a rollerek rendezett parkolásához fontos úti célok, közlekedési csomópontok környékén.

15 állomással, Kelenföldön és Józsefvárosban bővítették a MOL Bubi közbringa-szolgáltatást, a tervek szerint idén a meglévők mellé 350 új kerékpárt állítanak forgalomba.

A VEKOP-projektek keretében elindulnak a kerékpározást segítő fejlesztések Újbudán, Kőbányán és Kispesten, valamint 11 népszerűsítési, szemléletformálási és oktatási programot is indítanak a kerületekkel együttműködésben.

Idén is megnyitották hétvégékre a pesti alsó rakpartot, hogy bringával és gyalog is élvezhető legyen a világ egyik legszebb panorámája.

Újabb BKK-vonalakon (57, 257, 91, 291, 155, 156-os buszok) szabad kerékpárt szállítani, június 30-ig ingyenesen szállíthatóak hétvégente a biciklik az ezt megengedő járatokon.

Mindeközben a lakosság bevonásával tervezik 75 új MOL Bubi-állomás építését, és már feldolgozás alatt vannak a fővárosi kerékpárforgalmi főhálózatról szóló kérdőívre adott válaszok.

Frissített kiadásban jelentek meg a „Biciklivel a városban” című, illetve a B+R tárolókban kirakott térképek.

Idén is csatlakozott a BKK a bringás reggelihez.

(Borítókép: Budapest Városháza / Facebook)