Tarjányi Péter: Pokoli következményei lesznek a rejtett katonai mozgósításnak

A biztonságpolitikai szakértő szerint a háború még nem dőlt el, vannak pillanatok, amikor úgy tűnik, Ukrajna egy kicsit jobb helyzetben van, de ekkor mindig váltanak az oroszok. Most is éppen egy ilyen váltás zajlik a háttérben.

Nem kezdődött el az a fajta harmadik világháború, ami az emberek tudatában a háborút jelenti – mondta Tarjányi Péter a Kibeszélő című műsorunkban.

Az egész bolygóra kiterjedő fegyveres harc, ami nem gazdasági vagy kommunikációs háború, nincs, tehát ilyen tekintetben nem indult el a harmadik világháború. A kommunikációt tekintve, Oroszország ellenében már mindenki benne van a világon – akár az Európai Unió, akár a NATO. Kommunikációs frontokon zajlik ez a fajta világháború, és azt gondolom, hogy a háború kommunikációs részét Ukrajna már megnyerte.

A biztonságpolitikai szakértő szerint vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, Ukrajna egy kicsit jobb helyzetben van, majd váltanak az oroszok, és ők próbálnak jobb szituációt teremteni. Tarjányi Péter szerint ebből is látszik, hogy a háború még nem dőlt el.

Rejtett mozgósítás történik Oroszországban. Megjelentek az első, a 40-es, 50-es generációhoz tartozó elesett vagy hadifogságba került orosz katonákról szóló dokumentációk. Jó pár tiszt van köztük, akikről tudható, hogy tartalékosok voltak. Ebből is látható, hogy folyik egy rejtett mozgósítás Oroszországban, és ennek az elkövetkező másfél hónapban pokoli eredményei lesznek

– mondta Tarjányi Péter.

Az Oroszország elleni szankciókra adott orosz válaszok hatásai már érzékelhetőek.

Oroszország részéről elsősorban a katonai tevékenységeken keresztül nyilvánulnak meg a szankciókra adott válaszok. Ilyen például a fekete-tengeri flottának az a fajta blokádtevékenysége, amin keresztül megakadályozza azt, hogy Ukrajna el tudja juttatni a gabonaszállítmányokat Kelet-Afrikába, Közép-Afrikába… Akár az energetikai szektort nézzük, akár a mezőgazdasági szektort, gazdasági szempontból egyre keményebb és egyre nehezebb helyzetben van Ukrajna

– részletezte a biztonságpolitikai szakértő, aki a magyarok háborúhoz való viszonyulását is vizsgálta, és erről nemrégiben felmérést is készíttetett, amelyből többek között az is kiderül, hogy a fiatalok egy része elhagyná az országot.

