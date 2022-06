Idén nyáron megreformálják a belföldi közlekedést

A Volán kibővíti és a vasúthoz csatlakozó, a megyehatárokon átnyúló ütemes regionális rendszerré alakítja az autóbusz-hálózatot Északnyugat-Magyarországon – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.

Mint írta, a szakemberek bővítésről, menetrendi javításról hoztak döntést. A fejlesztések egy része a nyári szezonra szól, elsősorban a Balaton jobb megközelítését szolgálja, más része nem szezonális, egyes térségek közlekedése alapvetően átalakul, nagyon sok település kap sűrűbb, általában ütemes összeköttetést fontos irányokba. Javul a vonat-busz együttműködés.

Új buszok és gyorsjáratok jönnek

Zala, Veszprém, Vas, Győr-Moson-Sopron megye az egyik régió, ahol számottevően, az előnyére átalakul a Volánbusz hálózata június 16-án. Valamennyi, a térségben közlekedő országos és regionális autóbuszjárat összehangoltan, a jelenleginél egyenletesebb elosztás szerint indul, és számos, két oldalról csak a megyehatárig tartó rövidebb járat összekötésével is jelentősen bővül a térségben a közvetlenül elérhető viszonylatok száma. Az autóbuszok többször érintik a vasútállomásokat, ezáltal javulnak a csatlakozások az autóbuszok és a vonatok között is.

Győr és Pápa között az átalakuló buszmenetrend miatt a külön-külön óránként – más-más falvakat érintve – ütemesen járó buszok és a vonatok együttesen félóránként adnak eljutást. Az érintett buszok közül kétóránként Ajka felé, kétóránként pedig Devecser felé mennek tovább, így ezeknek a régióknak is javul a kapcsolata Győr felé. A Győr és Tapolca közötti buszok Ajka felé mennek, ezért célszerű inkább a vasutat, a Helikon InterRégió vonatokat választani.

A Zalaegerszegről eddig csak Keszthelyig, ütemesen, óránként járó buszok továbbmennek Balatongyörökig. A Balaton északi partján fekvő valamennyi település kétóránként lesz elérhető, mint ahogy Balatonederics, Tapolca, Kapolcs és térsége is. A buszok Keszthelyen csatlakoznak a Balaton déli partja irányába induló vonatokhoz – egyetlen átszállással biztosítva a térség kapcsolatát a Balaton déli partjára is. A Balaton északi partjának elérhetősége Lentiből és térségéből is kedvezőbbé válik, egész évben naponta két közvetlen autóbuszjárat is indul a tó irányába.

A Veszprém és Zala megye közötti járatokkal javul az elérhetőség Veszprém és a Balaton északi partja között is, mivel napközben kétóránként, reggel Veszprém, délután Balatonfüred–Badacsony–Keszthely felé óránként indulnak az autóbuszok.

A Veszprém–Tapolca gyorsjáratok jellemzően egész nap óránként indulnak. Új buszok indulnak naponta kétszer Szombathelyről, Körmendről és vasúti csatlakozással Szentgotthárd térségéből Hévízre, a Balaton északi partjára és Veszprémre.

A hálózat integrációján dolgoznak, hogy új, megyehatárokon átnyúló regionális buszhálózatok jöhessenek létre, melyek sokkal hatékonyabban tudják szolgálni az utasokat. Az országos rendszert alkotó, négy számjegyből álló viszonylatszámokat az új rendszer térképei és menetrendjei is tartalmazza, a járatokat az utazástervező alkalmazások (például a Google) is így jelöli a könnyebb érthetőség érdekében.

