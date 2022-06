Országszerte pusztított a vihar szombat éjszaka

Országszerte csaknem száz riasztást kaptak a tűzoltók a szombati vihar miatt. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője vasárnap közleményében azt írta: Vas megyében volt a legtöbb munkájuk, de Somogy és Veszprém megyében is a szokásosnál többször kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

Hozzátette: az erős szél sok helyen faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, kerítésekre, házakra dőltek, ezeket kellett a tűzoltóknak eltávolítaniuk. Az erős szél több épület tetőszerkezetében is kárt okozott,

országszerte 13 sérült épületnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak,

jellemzően Körmenden és környékén. Huszonegy esetben pedig a nagy mennyiségű csapadékvíz eltávolításához kérték a segítséget. Veszprémben, a Pásztor utcában a hömpölygő víz egy személygépkocsit is elsodort.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait – írta az MTI.

Pusztított a vihar Vas megyében

Tetőket bontott meg, fákat döntött ki a vihar szombat este Vas megyében – közölte honlapján a katasztrófavédelem vasárnap.

A beszámoló szerint a legtöbbször Körmendről kértek segítséget, ahol a rendvédelmi technikum tetejét is megbontotta a szél. De több esetben kellett kidőlt fák, letört ágak miatt is kivonulnia a tűzoltóknak. Hozzáfűzték: számos bejelentést érkezett Pornóapátiból, Nagykölkedről és Szombathelyről is, ahol szintén okozott károkat a vihar.

A közösségi médiában szombat késő estig özönlöttek a több hullámban átvonuló viharról készült felvételek. Villámárvízhez hasonló elöntésekről, borsó, cseresznye és dió nagyságú jégről szóltak beszámolók.

Az Időkép Facebook-oldalán több videó és kép is található az országra június 4-én este lecsapott ítéletidőről.